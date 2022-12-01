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  • Академическая свобода: как новый концепт изменит колледжи страны, рассказал глава Минпросвещения
inform.kz Сегодня, 12:45
139
Сегодня, 12:45
139
Фото: inform.kz

Академическая свобода: как новый концепт изменит колледжи страны, рассказал глава Минпросвещения

С нового учебного года колледжам страны предоставили академическую свободу. Министр просвещения Асхат Аймагамбетов в своём Telegram-канале рассказал, как новая система повлияет на образовательный процесс, передаёт BaigeNews.kz

По словам главы министерства, предоставленная академическая свобода, позволит разрабатывать образовательные программы колледжам совместно с работодателями, чтобы выпускники соответствовали их запросам при приёме на работу.

"Во-первых, благодаря новым правилам, работодатели будут принимать непосредственное участие в разработке и экспертизе образовательных программ. То есть, колледжи могут формировать учебные планы и программы не по общему утверждённому стандарту, а в зависимости от запросов рынка труда, профессионального стандарта, региональных особенностей и так далее. Во-вторых, колледжам предоставлено право определять сроки обучения. Если раньше продолжительность обучения варьировалась от двух до четырёх лет и была четко фиксированной, то теперь это будет зависеть от специфики профессии и результатов обучения", - написал министр. 

Он также сообщил, что будет обеспечен принцип студентоцентричности в колледжах.

"У студентов расширяется возможность выбора специализации по интересам. Мы считаем, что разработка образовательных программ с привлечением самих же стейкхолдеров значительно повысит их удовлетворённость качеством образования в колледжах", - отметил Аймагамбетов. 

Алгорит разработки образовательных программ колледжей совместно с работодателями будет включать выявление необходимых компетенций по специальностям, определение результатов обучения, соответствующих требованиям профессиональных стандартов и ожиданиям работодателей, определение взаимосвязи компетенций, методов и критериев оценивания, исследование потребности обучающихся, определение ресурсов для полноценной реализации образовательной программы.

Разработанные образовательные программы будут проходить экспертизу и включаться в электронный Реестр образовательных программ, который находится в открытом доступе.

"И если подытожить: каждый колледж теперь вправе полностью обновлять и составлять учебные программы и планы в зависимости от требований рынка труда и работодателей, готовить востребованных специалистов посредством самостоятельного определения технологий обучения, форм организации и контроля учебного процесса, вводить в содержание образовательных программ модули. Это даёт возможность студентам играть активную роль в принятии решений о том, что они изучают, приобрести широкие компетенции и соответствовать потребностям рынка труда и общества, что также будет способствовать большей мотивации и вовлеченности", - подытожил министр. 

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#колледж #образование #Минпросвещения
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:45
139
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