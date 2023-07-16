Ак Баур: храм под открытым небом или центр мира?

Фото: Дмитрий Чернов

Не просто интересное, а по-настоящему уникальное и не до конца разгаданное место находится в Восточном Казахстане, причем до сих пор вызывающее интерес не только у паломников и любопытных туристов, но и ученых. Например, отечественные археологи продолжают спорить о назначении Ак Баура, выдвигая различные теории, передает ВaigeNews.kz.

Казахстанский Стоунхендж

Под таким загадочным и манящим названием известен многим Ак Баур. Это достаточно просторный грот в скале, а также интересно расположенные камни рядом. Общая территория памятника истории и архитектуры достаточно обширная – 70 тысяч гектаров. Надо признать, что это в последние годы Ак Баур огражден и охраняем, а раньше вход свободным был не только людей, но и домашних животных, к сожалению.

Местные жители чтят это место, некоторые до сих пор приносят и оставляют на камнях дары – кусочки мяса или жира, раскладывая их по небольшим углублениям в каменных плитах. Неизвестно, доходят ли дары по назначению – уж быстро птицы и местные грызуны их растаскивают, а вот то, что углубления – дело рук человеческих, а не природное явление – известно наверняка. Кстати, каменные ступени, ведущие в грот, тоже хорошо сохранились и, возможно, тоже не совсем природное явление. Считается, что они ведут не столько в сам грот, а символизируют восхождение на "вершину" - то ли мира, то ли человеческой жизни.

Кстати, неоднозначен и перевод с казахского названия грота. Есть несколько вариантов: первый – "белая печень", это если дословно; второй – близкий, кровный родственник; третий – склон горы. Как это ни странно, но к этому месту, пусть и условно, но могут подойти все три значения.

Памятник эпохи бронзы

Именно так называют, казалось бы, хаотично расположенные камни, каменные плиты и невысокие скалы, расположенные здесь. Ак Баур находится всего в трех километрах от аула Бестерек в ВКО или 38 километрах от областного центра - Усть-Каменогорска. Но если подойти поближе, то можно увидеть грот – пещеру в виде конуса, которая находится на высоте примерно шести метров от подножья самой горы. Именно на стенах этой пещеры, прилегающих камнях хорошо видны наскальные рисунки – петроглифы. Ученые установили, что относятся они к началу 3 тысячелетия до нашей эры.

Всего здесь было обнаружено 80 рисунков. На камне изображены не только люди, но и животные, а также жилища, различная хозяйственная утварь. Помимо всего прочего здесь очень много разнообразных знаков и символов, точное значение которых до сих пор не известно. При этом версий которые выдвигают ученные предостаточно. Есть фантастические, от изображения инопланетян, до эсхатологических как, то, что это место может быть ориентиром для спасения человечества.

Рисунки нанесены красной охрой, хотя есть версии, что это кровь, но одно известно, подобных цветов в наскальном творчестве в регионе больше не встретишь.

Ак Баур интересен и своим рельефом. Каменная плита, которая накрывает грот, имеет интересное отверстие в виде сердца, на котором заметны следы обработки. Можно предположить, что контур был исправлен человеком. Есть версия, что отверстие использовали как окно из которого наблюдали за звездным небом.

Интересны также и небольшие углубления – небольшие ямки, к созданию которых человек тоже приложил свои руки и умения. Ученые признали, что углубления явно неприродного происхождения. А позже и вовсе выяснили, что если в нижнюю лунку налить воды, то в день весеннего равноденствия луч солнца обязательно отразится в верхней лунке.

Впрочем, имеются и более прозаичные версии того. Зачем нужны были эти углубления на камне.

Первая из них – для жертвоприношений, тогда вполне "в тему" здесь и плоский камень – вполне возможно, что именно на нем и проводили обряд жертвоприношений.

Вторая – лунки могли использовать для расплавленной руды. Кстати, ярдом археологи, действительно, находили слитки руды, формой и размером очень похожие на лунки. Но об этом чуть ниже.

Разные мнения – разные версии

Впервые об Ак Бауре на научном уровне заговорили в 1970-х годах. Именно тогда работу здесь начала археологическая экспедиция Зейноллы Самашева – известного казахстанского археолога с мировым именем, родом он, кстати, из Восточного Казахстана, Уланского района, где и расположен Ак Баур.

Именно Самашев занялся тщательным изучением памятника истории, хотя о ценности этого места для истории и культуры заявляли и до него. Кстати, и сейчас у подножья горы раскинут археологический лагерь – буквально по пылинкам археологи собирают историю, а сама территория обнесена забором. На нем большая вывеска о значимости историко-археологического комплекса Ак Баур.

"Это уникальный памятник природы, истории и археологии, включенный в государственный список памятников культуры местного значения. На его территории расположено множество археологических памятников разных эпох, среди который особое место занимают грот с наскальными рисунками, нанесенными краской охрой V-III тысячелетия до нашей эры, курганы "с усами", "ритуальная площадка" с петроглифами. Ак Баур в древности служил местом, где определяли точки равноденствия и солнцестояния, проводили наблюдения за расположением солнца и звезд", - пояснили в Управлении культуры ВКО.

Считается, что Ак Баур относится к эпохе бронзы. Это один из самых древних храмов Казахстана времен неолита, известных на сегодняшний день. В этом уверен и Самашев. Он убежден, что в этих местах располагались поселения конца бронзового века – начала железного. Именно под его руководством здесь идут раскопки с 2019 года.

"Сенсацией было то, что здесь нашли зернотерки, точильные камни и кости лошадей и овец. Это свидетельствует о том, что кочевые саки вели оседлый образ жизни. Они выращивали и мололи зерно, ткали одежду, разводили домашних животных, а еще – обрабатывали керамику и изготавливали оружие из металла. Понимаете, здесь, на протяжении полутора километров располагается множество поселений древних людей. Это очень редкий случай для казахстанской археологии. Мы ведь делали свои выводы о том, как жили люди в те времена только по погребальным памятникам. Но для того, чтобы охарактеризовать эпоху в целом, особенно экономическую систему, хозяйственную деятельность, нужны именно поселенческие комплексы. Я уверен, нас еще ждут большие открытия", - говорит Зейнолла Самашев.

Кстати, ранее определенные итоги исследований Ак Баура Самашевым вошли в его диссертацию, которую он защитил в 1987 году, и - в его монографию "Наскальные изображения Верхнего Прииртышья".

Не менее интересны и другие версии. По одной из них, к примеру, Ак Баур это храм под открытым небом. Он строго ориентирован на запад и предназначался для совершения похоронных обрядов. Интересно, что усопший здесь словно повторяет путь в лучший мир, поднимаясь по ступеням. В эту теорию легко вписываются и кольца, и ряды из камней. Они могли были служить для совершения ритуалов.

По другой теории, Ак Баур – древняя обсерватория. Якобы именно отсюда наши предки наблюдали за звездами, в чем, кстати, очень мог помочь выступ-мушка на подправленном древними мастерами "сердце".

Этому подтверждение – остатки различных строений и скалы, которые очень напоминают арену и ступенчатые сиденья вокруг. Есть предположения, что на них могли располагаться зрители и наблюдать за жрецами, которые внизу совершали свои ритуалы.

Есть и более масштабные версии, так сказать вселенские. По одной из них - якобы здесь, на скалах Ак Баура отображен путь спасения человечества, указан даже ориентир – река Иртыш. По второй – и вовсе Ак Баур это центр мира, место соприкосновения земли и неба, своеобразный энергетический и информационный генератор. Якобы уже в течение пяти тысяч лет именно сюда стекается вся информация и отправляется в космос.

Конечно, к этим версиям можно относиться достаточно скептически, однако, имена известных ученых, философов, давно интересующихся этим местом, не могут оставить равнодушным никого, как, впрочем, и мифы, окутывающие это место.

Фото: Дмитрий Чернов.