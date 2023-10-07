Air Astana уточнила подробности по завтрашнему рейсу из Алматы в Тель-Авив

Если ранее Air Astana сообщала, что запланированный по расписанию рейс Алматы — Тель-Авив завтра будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион, то теперь авиакомпания категорично заявляет: "рейса не будет", передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, из-за военной эскалации в Израиле, выполнение завтрашнего рейса КС649 из Алматы в Тель-Авив не является возможным.

"Безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом авиакомпании. В настоящее время Air Astana предпринимает необходимые меры и усилия для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве", — говорится в пресс-релизе.

Ранее Air Astana приостановила все последующие рейсы в Тель-Авив до дополнительного уведомления. Также временно прекращена продажа билетов на рейсы в Тель-Авив до дополнительного уведомления. Пассажирам, которые ранее приобрели билеты и теперь желают отменить свои поездки, авиакомпания предлагает полный возврат билетов по месту приобретения.

Напомним, рано утром 7 октября группы палестинских боевиков выпустили по Израилю пять тысяч ракет. Десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа". Между тем, израильские силы наносят удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов.

Согласно заявлению главы Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания, операция палестинских радикалов на территории Израиля, которая получила кодовое название "Потоп Аль-Акса", является реакцией на агрессивные действия израильских властей по отношению к одной из главных святынь ислама — мечети Аль-Акса, расположенной в центре Иерусалима.

В Израиле на данный момент объявлен режим ЧП по всей стране.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сейчас находится в состоянии войны, а не в формате военной операции.