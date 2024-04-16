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Air Astana продлила возможность сдать и перебронировать билеты без штрафов

Сегодня, 16:09
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baigenews.kz Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09
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Фото: baigenews.kz

Национальный авиаперевозчик Air Astana продлил возможность для пассажиров полностью вернуть деньги за билеты в некоторые города Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с продолжающейся паводковой ситуацией в ряде регионов страны авиакомпания Air Astana продлевает возможность осуществить полный возврат средств по месту приобретения для всех рейсов в/из Атырау, Актобе и Уральск, запланированных по 30 апреля включительно", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

Для удобства пассажиров также предоставляется возможность перебронирования до 21 мая включительно без штрафа. 

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