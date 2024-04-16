Air Astana продлила возможность сдать и перебронировать билеты без штрафов
Сегодня, 16:09
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Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
113Фото: baigenews.kz
Национальный авиаперевозчик Air Astana продлил возможность для пассажиров полностью вернуть деньги за билеты в некоторые города Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с продолжающейся паводковой ситуацией в ряде регионов страны авиакомпания Air Astana продлевает возможность осуществить полный возврат средств по месту приобретения для всех рейсов в/из Атырау, Актобе и Уральск, запланированных по 30 апреля включительно", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Для удобства пассажиров также предоставляется возможность перебронирования до 21 мая включительно без штрафа.
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