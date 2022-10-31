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pixabay.com Сегодня, 10:16
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Фото: pixabay.com

Air Astana переходит на зимнее расписание полётов

Air Astana переходит на зимнее расписание полетов и увеличивает рейсы по популярным направлениям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. 

В период зимней навигации, до 25 марта 2023 года, компания будет выполнять полёты по 42 направлениям, из них 27 международных и 15 внутренних. В этот период планируется увеличить количество рейсов на некоторые регулярные круглогодичные направления.

"Рейсы из Атырау в Стамбул будут увеличены с двух до трёх раз в неделю, из Алматы в Пхукет с трёх до семи раз в неделю, из Алматы в Чэнду с двух до пяти, а из Алматы в Дели до прековидного объема – 14 раз в неделю. Также в зимний период будет увеличено количество рейсов на Мальдивы до пяти рейсов в неделю. Из Алматы в Стамбул авиакомпания продолжит выполнять 10 рейсов в неделю, а рейсы из Астаны в Стамбул будут увеличены до семи рейсов в неделю вместо пяти прошлой зимой", - говорится в сообщении.

После длительного перерыва из-за пандемии, с 30 октября 2022 года авиакомпания возобновила рейс из Алматы в Бангкок. Авиаперелёты выполняются ежедневно на авиалайнере Airbus A321LR.

С января 2023 года авиакомпания планируется запустить регулярные рейсы из Алматы в Медину с частотой два раза в неделю.В зимнем расписании авиакомпании будут приостановлены рейсы на популярные сезонные летние курорты. 

"Рейсы в Бодрум, Батуми, Ираклион и Подгорицу авиакомпания возобновит в весенне-летней навигации 2023 года. Полёты в Тбилиси из Астаны также будут временно приостановлены, а рейсы из Алматы в Тбилиси постепенно сокращены с пяти до трёх раз в неделю", - сообщили в компании.

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#авиаперевозки #Мальдивы #тайланд
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:16
251
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