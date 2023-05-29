Air Astana не соответствует статусу национального перевозчика – депутаты

Фото: t.me/PR_AirAstana

Сразу у семи аэропортов истекли сроки действия сертификатов годности аэродромов, но они продолжают работать. Положение дел в отрасли депутаты называют "ценовым беспределом". Вопросы дороговизны пассажирских авиаперевозок и безопасности полётов обсудили на заседании Республиканского совета по противодействию коррупции при партии AMANAT, передаёт BaigeNews.kz.

Рабочая группа Совета изучила эффективность деятельности по контролю и надзору за безопасностью полётов гражданской авиации и пришла к неутешительным выводам.

В октябре-декабре 2022 года у аэропортов Актобе, Зайсана, Балхаша, Шымкента, Павлодара закончились сроки действия сертификатов годности аэродромов, а у аэропортов Атырау и Костаная - в феврале этого года.

Партийцы обсудили сложившийся уровень цен на внутренние авиаперевозки. Председатель Совета, депутат мажилиса Ерлан Саиров отметил, что постоянно растёт число жалоб граждан на завышенные цены на билеты.

"Люди зависят от ценовой политики Air Astana и FlyArystan, нет заботы о потребителе. Цены у FlyArystan такие, что их никак нельзя назвать лоукостером, за эти деньги можно из Астаны улететь в Париж. Цена билета из Уральска в Алматы достигает 80 тысяч тенге, а если за границей сесть в самолёт, то этих денег хватит, чтобы облететь полмира. Вот такие высокие цены, и куда все эти деньги потом идут, вот в чем вопрос. Air Astana работает как коммерческая компания и не соответствует статусу национального перевозчика. Она пользуется преференциями и государственной протекцией, должна быть и социальная ответственность. Всё это приводит к отсутствию конкуренции и ценовому беспределу", – заявил Саиров.

С ним согласен депутат мажилиса Абзал Куспан. Он считает, что отечественные авиакомпании находятся в заведомо неравном положении.

"Хочу выступить не только как депутат, но и как потребитель. В отрасли есть коррупционные риски, потому что все условия созданы только для одной компании – Air Astana. Вот скажем Scat, чьи рейсы мы ждём по нескольку часов, почему так? Люди возмущаются, а сотрудники Scat говорят, что все условия создаются только для Air Astana. Наше воздушное пространство должно быть конкурентным, чтобы у нас появились настоящие лоукостеры", – сказал он.

В ответ вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмаз Идырысов заметил, что никакого протекционизма со стороны МИИР нет, министерство обеспечивает безопасность полётов.

"Air Astana относится к фонду "Самұрық-Қазына", которые и должны отвечать за стратегические задачи. А ценообразование находится в ведении Агентства по защите и развитию конкуренции. Добавлю, что в соответствии с международным опытом, ценообразование авиабилетов законодательно не регулируется и определяется авиакомпаниями на рыночных условиях. Казахстанские авиакомпании при установлении цен на авиабилеты применяют систему динамического ценообразования", – сказал вице-министр.

Депутат мажилиса Марат Башимов отметил, что деятельность компании Air Astana следует изучить на предмет нарушений законодательства с её стороны и проверить договоры, заключённые между компанией и государственными органами.