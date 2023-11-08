Аида Балаева высказалась о шутках про Назарбаева и политическом юморе

Министр культуры и информации РК Аида Балаева высказалась об участившихся в последнее время шутках и мемах про бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева и в целом о юморе на тему политики, передаёт BaigeNews.kz.

Журналисты заметили, что в последнее время юмористы и стендап-комики стали всё чаще себе позволять шутить о бывшем президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве и задали главе Министерства культуры и информации РК вопрос: "Политический юмор – это хорошо?". Они также поинтересовались, как Аида Балаева лично к этому относится, и не стоит ли министерству запретить высказывания подобного рода.

"Юмор – это всегда хорошо. Но с другой стороны - есть вопросы. Есть моральные стороны этого вопроса, и это зависит от уровня культуры каждого человека, от степени его воспитания, и его отношения. Конечно, мы это запретить не можем. Каждый имеет право на творчество. Ничего комментировать в этой связи не могу", - сказала Аида Балаева.

Также представители прессы поинтересовались, как глава министерства относится к Telegram-каналу "Шевелюра Балаевой".