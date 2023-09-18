Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с председателем госкомитета по делам национальностей КНР Пань Юэ, передаёт BaigeNews.kz.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также перспективы установления деловых контактов между подведомственными организациями Министерства культуры и информации РК и Государственного комитета по делам национальностей КНР.

Аида Балаева, поприветствовав китайского коллегу, отметила, что это его первый рабочий визит в Казахстан, и поздравила гостей с предстоящим главным праздником Китая – Днем образования Китайской Народной Республики, а также отметила высокий уровень взаимного доверия и стратегического партнёрства, достигнутый между главами двух государств.

Министр, подчеркивая важность укрепления межведомственного сотрудничества на основе взаимопонимания, озвучила предложения по основным направлениям двустороннего сотрудничества.

Господин Пань Юэ, в свою очередь, поблагодарив казахстанскую коллегу за приглашение, высоко оценил уровень казахско-китайских взаимоотношений и выразил уверенность в том, что данный визит придаст новый импульс их дальнейшему укреплению.

Кроме того, Пань Юэ пожелал министру Аиде Балаевой успехов в новой должности и пригласил её посетить с рабочим визитом КНР в рамках межведомственного партнёрства.

Стороны, обсудив перспективы наращивания сотрудничества в сфере регулирования межэтнических отношений, выразили нацеленность на развитие двухсторонних контактов, а также подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством культуры и информации РК и Государственным комитетом по делам национальностей КНР.