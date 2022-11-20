Заместитель руководителя Администрации президента Аида Балаева проголосовала на выборах президента, передает BaigeNews.kz. Её избирательный участок находится в здании Национальной библиотеки.

"Я раньше приходила утром (в избирательный участок - Авт.). Но тут обычно очередь. Поэтому сегодня решила прийти, когда очереди будет меньше", - сказала она журналистам.

Балаева отметила, что будущее страны напрямую зависит от главы государства и его политики, а также от всех казахстанцев. Она призвала граждан проголосовать на выборах.

В Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).