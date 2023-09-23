Аграрии СКО сделали заявление по качеству урожая пшеницы

Проливные дожди, начавшиеся в конце августа, сделали свое дело. Урожай, который еще в конце лета вызывал у североказахстанских аграриев надежду на прибыльность сезона, сейчас не может похвастаться привычной классностью. Вместо выращенного третьего класса хлеборобы довольствуются фуражным зерном. Все потому, что за первый месяц осени в регионе выпало 159% месячной нормы осадков, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Привычного объема высококачественной пшеницы, которой из года в год отличается СКО, по заявлению земледельцев, в этом сезоне не будет. Скошенное на свал зерно активно прорастает, а его сушка существенно отразится на себестоимости. Максим Золотилин вспоминает, что похожая история случилась около 10 лет назад. Тогда хлеборобы попросту не успели собрать весь урожай и оставили поля с выращенными яровыми зимовать. На момент беседы в его хозяйстве успели охватить страдой чуть больше половины засеянных площадей.

"Сезон был сложный, всего один дождь прошел. Наблюдали слабое кущение. По нашим подсчетам мы планировали завершить жатву до начала сентября. Но погода решила за нас. Все, что мы успели свалить намочили дожди. Поэтому мы не можем ее замолотить. От того несем убытки", - говорит заместитель директора ФХ "Золотилтин С.А", Максим.

Хлеборобы региона просили Правительство обратить внимание на тяжелую ситуацию, в которую они попали из-за непогоды. Объявить режим ЧС, по их мнению, было адекватным решением. Земледельцы просили пойти на встречу главной житнице страны. В результате Минсельхоз решил предоставить им дополнительные объемы ГСМ для просушивания урожая стоимость не дороже 250 тенге за литр. Хлебоприемные пункты должны были работать в круглосуточном режиме, а вопрос невыплаченных субсидий пообещали закрыть до конца календарного года. Об этом новый глава ведомства, он же экс-аким СКО Айдарбек Сапаров сообщил во время визита в регион.

"Поддержка состоит из пяти пунктов. Первое дизельное топливо. Второе пролонгация кредитов и здесь будет индивидуальный подход. Третье – субсидии. По республике задолженность 155 миллиардов. Четвёртое – подготовка семян к следующему году. Качество неважное, поэтому у нас есть переходящий прошлогодний запас порядка одного миллиона тонн. Если подойдёт по всхожести, по чистоте, то весной товарным кредитом будем фермерским и крестьянским хозяйствам данный объем раздавать. Пятый вопрос – цена. Поручение Продкорпорации дано. Они в течение недели изучат рынок, и мы определим цены на третий, четвертый и пятый класс. На третий по форварду должны закупить 250 тысяч тонн. Четвертый и пятый тоже на рынке рассматриваем, но не ниже рыночной цена, наверное, будет", - сказал Айдарбек Сапаров.

Ранее министр сельского хозяйства заверял, что Казахстан сможет обеспечить внутренний спрос на хлеб, муку и макароны в полном объеме. Казахстанцам хватит и овощей, картофеля, риса. Однако Айдарбек Сапаров попросил фермеров не пускать скот под нож, так как фуражного зерна в этом году будет достаточно.

Тем временем не земледельцев искренне удивляет парадоксальность ситуации, связанной с режимом ЧС и его мерами. По их наблюдениям все то, что должно исполняться в определенные сроки, осуществляется только при введении особого положения.

"Объясните мне, ответьте на вопрос, почему должна случиться чрезвычайная ситуация, чтобы начали выплачивать субсидии, которые изначально в начале года бюджет заложен и их должны сразу отдавать. И замораживать проценты, когда понимаем, что этот процент изначально велик. Но разве нельзя его для тех, кто занимается продовольственной безопасностью страны сделать 4% в любых банках? … Вы дайте крестьянам сейчас по 4%, мы купим новую технику, мы увеличим в два раза урожайность, я уже буду собирать в среднем не 20 центнеров, а 40. Почему это нельзя сделать? У меня будут деньги уже на лучшие семена, на лучшее удобрения, на лучшую технику", - считает Максим Золотилин.

Отметим, что в регионе страда выполнена на 64%. По данным пресс-службы УСХ СКО, в регионе действует 317 зерносушилок. Их мощности позволяют просушивать до 240 тысяч тонн в сутки.

Фото: Анна Мирская.