Агломерации появятся в Казахстане – Мажилис одобрил законопроект

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Мажилис в первом чтении одобрил проект закона "О развитии агломераций" и сопутствующие ему поправки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на online.zakon.kz. Поручение создать условия для развития агломераций дал в своем послании от 1 сентября 2021 года президент Касым-Жомарт Токаев.

Как пояснил руководитель рабочей группы, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Закиржан Кузиев, центрами агломераций смогут стать города с численностью населения свыше 500 тысяч человек. В агломерацию войдут пригородные зоны, имеющие между собой повседневные трудовые и производственные связи.

"Сопутствующий законопроект предусматривает внесение изменений в два кодекса Республики Казахстан и пять законов и предлагает расширение полномочий местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в сфере градостроительного планирования, планирования транспортной инфраструктуры, архитектурной и строительной деятельности, реализации бюджетных процессов", - сообщил Кузиев.

В случае принятия закона и соответствующих поправок, к примеру, у акимата города Алматы появится право внешнего заимствования для финансирования проектов развития устойчивой инфраструктуры на территории агломерации. Также подразумевается взаимодействие бюджетов одного уровня по совместному финансированию проектов агломерации, направленных как на развитие города-центра, так и его пригородной зоны. Это, например, социальные объекты, инфраструктурные проекты и другие.

На региональном и республиканском уровнях будут созданы Советы по агломерациям для обеспечения межведомственной координации и решения вопросов развития агломераций.

Также законопроектом предлагается разработка на пятилетний период Комплексного плана развития агломерации. На пленарном заседании депутаты одобрили законопроект в первом чтении, работа над ним продолжится.