АФМ опубликовал список незаконных онлайн-казино

Агентство по финансовому мониторингу подготовило список организаций, осуществляющих на территории Казахстана деятельность онлайн казино, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Список размещен на портале АФМ для использования субъектами финансового мониторинга, в рамках своей деятельности и противодействия незаконному игорному бизнесу. Он нацелен на снижение уровня использования продуктов и услуг финансовых организаций при осуществлении незаконного игорного бизнеса.

В 2019-2022 гг. ликвидировано 73 подпольных казино, изъято 2280 игровых терминалов. С начала текущего года сотрудниками Агентства выявлено 19 незаконных игорных заведений и 111 игровых терминалов.

Благодаря принятым превентивным мерам за последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раз количества зарегистрированных дел.

Кроме того, на сегодняшний день Агентством заблокировано более 3 тыс. ссылок на сайты и аккаунты в социальных сетях с признаками незаконной игорной деятельности (онлайн казино).