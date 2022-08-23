Аферист заставил астанчан оформить на себя крупные кредиты

Фото: polisia.kz

Более десяти астанчан, попавшись на уточку афериста, оформили на себя крупные кредиты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлениями в полицию обратились несколько жителей Нур-Султана. Они сообщили, что некий мужчина попросил их оформить кредиты на покупку дорогого мобильного телефона, обещая через два дня закрыть долг и сверху выплатить 40 тысяч тенге. После этого "благодетеля" никто не видел.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления полиции района Есиль подозреваемый задержан. И оказался 33-летний мужчина. Доказано 12 эпизодов, которые он совершил в течение двух месяцев.

По факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Проверяется причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.