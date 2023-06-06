Аэропорты Казахстана могут спровоцировать рост цен на билеты

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Казахстанские аэропорты намерены повысить цены на свои услуги, что в свою очередь может вызвать рост стоимости авиабилетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Представители 12 аэропортов Казахстана в Алматы заявили о своей главной проблеме: тарифы на услуги воздушных гаваней слишком низкие. По их словам, цены, которые регулируют госорганы, не поднимались уже больше 10 лет. Например, сборы алматинского аэропорта – восемь долларов. Для сравнения: в Грузии дороже на 16, а в Стамбуле и Европе – на 17. При этом представители воздушных гаваней не исключают: рост их тарифов отразится на стоимости авиабилетов.

"Это тот тариф, который покрывает потребности пассажира, когда он заходит в терминал и пребывает в воздушной гавани. Он заложен в билете. Сейчас совместно с авиакомпаниями ведётся работа по постепенному повышению тарифов. Билеты могут подорожать, но мы работаем над тем, чтобы рост был плавным и распределялся между самим аэропортом, авиакомпанией и пассажиром", — заявил президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой.

В алматинской воздушной гавани заявили и о другой проблеме – слишком дорогом авиатопливе. Его приходится приобретать за рубежом.

"С июля 2022 года мы не можем покупать авиатопливо напрямую с НПЗ. Из-за этого приходится покупать из импортных источников. А это на 20-30% дороже. Помимо этого, есть посредники, которые накладывают свою маржу. Казахстан географически является удобным транзитным хабом, так как соединяет Восток и Запад. Но из-за высоких затрат на импортное топливо мы теряем свои возможности", — отметил Альп Эр Тунга Эрсой.

Представители аэропортов говорят: им необходимо разрешение закупать топливо напрямую без посредников. Но тогда не обойтись без изменений в законодательстве. Ещё один барьер для развития отрасли – острый дефицит кадров из-за низких зарплат. А они не повышаются, опять же, из-за низких тарифов на услуги аэропортов.

"Основной доход мы получаем от суммы тарифов, которые установлены в РК, которые не дают абсолютно развиваться региональным аэропортам Казахстана. Второй вопрос – по топливному обеспечению. Конечно, он является самым главным – на 90%, который приносит доход и успех региональных аэропортов. Он находится на самом низком уровне. Не надо раздавать топливо "КазМунайГаз-Аэро", не надо раздавать топливо авиакомпаниям. Оно находится в аэропорту – и должно принадлежать аэропорту", — отметил председатель правления международного аэропорта Костаная Юрий Ким.

Поднимутся ли цены на услуги воздушных гаваней? Этот вопрос пока остаётся открытым. Обсуждение всех условий и нюансов с госорганами и авиакомпаниями продолжится.