Аэропорт Нур-Султана нарушал законодательство при продаже авиатоплива

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции в Нур-Султане после обращения граждан провел анализ ситуации на рынке розничной реализации авиатоплива и нашёл в работе столичного аэропорта нарушения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В действиях АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" усмотрены признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в части применения разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами рынка. Таким образом, аэропорт, являясь доминантом на рынке реализации авиационного топлива, допускал нарушения антимонопольного законодательства", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что данные действия субъекта рынка "однозначно приводят к повышению цены для конечного потребителя, в том числе влияют на цены авиаперевозок".

Антимонопольный департамент вынес уведомление в отношении АО и потребовал прекратить действия по применению разных цен к равнозначным соглашениям с субъектами. Аэропорт исполнил требования.