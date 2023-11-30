Аэропорт Костаная перестал принимать самолёты

Несколько авиарейсов отменены в аэропорту Костаная из-за неблагоприятных погодных условий и закрытия аэродрома для уборки снега, передаёт BaigeNews.kz.

По данным авиакомпании Fly Arystan, отменены рейсы: КС7341 Астана - Костанай и KC7342 Костанай - Астана.

"Задерживаются рейсы КС7141 Алматы-Костанай. Вылет запланирован 1 декабря в 10:00 местного времени. КС7142 Костанай-Алматы. Вылет запланирован также на 1 декабря, в 12:55 местного времени. Всем пассажирам предоставлено питание, проживание по запросу. Также пассажирам отмённых рейсов предоставлена возможность произвести бесплатное перебронирование или полный возврат средств", - сообщили в авиакомпании.