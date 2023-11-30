Аэропорт Костаная перестал принимать самолёты
Сегодня, 16:37
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Сегодня, 16:37Сегодня, 16:37
187Фото: airkst.kz
Несколько авиарейсов отменены в аэропорту Костаная из-за неблагоприятных погодных условий и закрытия аэродрома для уборки снега, передаёт BaigeNews.kz.
По данным авиакомпании Fly Arystan, отменены рейсы: КС7341 Астана - Костанай и KC7342 Костанай - Астана.
"Задерживаются рейсы КС7141 Алматы-Костанай. Вылет запланирован 1 декабря в 10:00 местного времени. КС7142 Костанай-Алматы. Вылет запланирован также на 1 декабря, в 12:55 местного времени. Всем пассажирам предоставлено питание, проживание по запросу. Также пассажирам отмённых рейсов предоставлена возможность произвести бесплатное перебронирование или полный возврат средств", - сообщили в авиакомпании.
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