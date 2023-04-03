- Секс-притоны обнаружили в Астане: организаторы ежедневно зарабатывали до миллиона тенге 16:28 151
- "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 2,7 млн тенге 16:15 190
- Назначен первый вице-премьер РК 16:11 165
- Регистрировать браки будут в ЦОНах с 1 июля в Казахстане 16:07 191
- Запрет на рыбную ловлю временно вводится в Казахстане 15:42 282
- Девушку продали в сексуальное рабство в Петропавловске 15:34 336
- Койшыбаев сохранил пост вице-премьера – главы аппарата кабмина 15:21 288
- Аэропорт Атырау оштрафовали на 1,7 миллиона тенге за плохое качество услуг пассажирам 15:20 257
- Жительница Жетысуской области заставляла школьниц заниматься проституцией 15:11 390
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 14:48 398
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 14:43 329
- Крупный канал поставки "синтетики" ликвидировали в столице 14:29 337
- Сборная Казахстана сотворила историю на международном турнире 13:50 582
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 13:20 3061
- Шымкентцы заставляли инвалида-колясочника попрошайничать в Актобе 13:16 313
- Назван регион Казахстана с самой высокой инфляцией 12:57 366
- Президент освободил от должности главу Антикора 12:46 610
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 12:25 690
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 12:18 402
- Где в Алматы появятся новые пункты полиции 12:10 369
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 12:05 640
- Марат Ахметжанов переназначен главой МВД 11:59 405
- Утверждены ставки по депозитам на май 11:44 353
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 11:10 669
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 10:52 410
- Экс-глава поста "СЭЗ "Сары-Арка" осуждён за контрабанду криптовалютного оборудования 10:41 353
- Казахстанских работодателей обяжут трудоустраивать людей с инвалидностью 10:25 526
- Возобновлены прямые рейсы между Алматы и Самаркандом 10:03 487
- Преступная группа реализовывала угнанные машины из РФ 09:54 549
- Более 94 тысяч семей-получателей АСП вышли из состояния бедности 09:37 423
- Жителям шести городов Казахстана советуют сократить время прогулок 09:16 441
- Казахстанская гимнастка стала призёром Кубка мира 08:55 557
- Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане снижается 08:40 488
- Лже-террорист "заминировал" школу в Темиртау 08:19 612
- Власти Саудовской Аравии призвали паломников не привозить большие суммы наличных денег 07:55 551
- Книгу в обложке из человеческой кожи исследуют казахстанские ученые 07:23 837
- В Узбекистане чиновники совращали детдомовских девочек 06:18 1570
- Майк Тайсон помешал Елене Рыбакиной в финале турнира в Майами 05:29 2217
- Судоисполнитель потеряла работу из-за мата в адрес коллеги 04:00 601
- Сборная Казахстана по тяжелой атлетике стала первой на чемпионате мира 03:24 704
- Атырау накрыл смог и запах гари 02:51 506
- Умер известный композитор и обладатель "Оскара" Рюити Сакамото 01:43 484
- Казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой турнира в Турции 00:21 588
- Двух девушек сбили на пешеходном переходе в Актау 02.04.2023 516
- В Павлодаре для борьбы с комарами оцифруют Иртыш 02.04.2023 713
- Дочь американского миллиардера отреагировала на заявление Рыбакиной 02.04.2023 1916
- Тренажёр для людей после инсульта изобрели павлодарские школьники 02.04.2023 561
- 18-летнего талдыкорганца задержали с расфасованной по дозам "синтетикой" 02.04.2023 527
- Казахстан добровольно сократит добычу нефти 02.04.2023 448
- Тысячи португальцев вышли на митинг против жилищного кризиса 02.04.2023 550
- Анестезиологи из Израиля, Украины, Турции и России приехали в Алматы 02.04.2023 699
- Дождь, ветер, разливы рек: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение 02.04.2023 585
- Землетрясение силой в два балла ощутили жители Алматы 02.04.2023 601
- Информацию об аутизме активно публикуют в соцсетях казахстанские родители 02.04.2023 732
- Более 1500 морских львов в Чили умерли от птичьего гриппа 02.04.2023 559
- Снести два аварийных общежития попросили акима астанчане 02.04.2023 749
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1036
- Лебедь примёрз к водоёму в Костанайской области 02.04.2023 678
- Казахстан завоевал историческую медаль по спортивной гимнастике 02.04.2023 753
- Какие шампуни могут вызвать рак, рассказал онколог 02.04.2023 993
- Бибисара Ассаубаева по-прежнему лидирует на Гран-при в Индии 02.04.2023 1256
- 50 человек эвакуировали из-за пожара в Туркестанской области 02.04.2023 614
- Сколько времени жители Экибастуза будут без горячей воды, решил выяснить аким области 02.04.2023 665
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 4052
- Военно-морские силы Казахстана отмечают 30-летие 02.04.2023 716
- Гусиный перелёт: как сейчас выглядит уникальный памятник природы Казахстана 02.04.2023 3121
- Боксёр из Казахстана брутальным нокаутом выиграл бой за титул 02.04.2023 856
- 45 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки 02.04.2023 648
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 7852
- 3D принтеры будут производить на базе казахстанского вуза 02.04.2023 654
- Сбывали поддельные доллары в ресторане, лото-клубе: фальшивомонетчиков судят в Костанае 02.04.2023 996
- Синоптики рассказали, каким будет апрель в Казахстане 02.04.2023 928
- Россия стала председателем Совета безопасности ООН 02.04.2023 901
- В Алматы в воскресенье снова обещают ухудшение качества воздуха 02.04.2023 788
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1346
- Call-центр по вопросам статистики запустили в Казахстане 02.04.2023 729
- Гол капитана сборной Казахстана признали лучшим в УЕФА 02.04.2023 784
- Выпускника НИШ из Атырау пригласили в пять зарубежных вузов 02.04.2023 2716
- Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open, но установила рекорд 02.04.2023 1107
- Межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних создадут в Казахстане 02.04.2023 961
Аэропорт Атырау оштрафовали на 1,7 миллиона тенге за плохое качество услуг пассажирам
Аэропорт Атырау привлекли к административной ответственности за ненадлежащее качество оказываемых пассажирам услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
В 2021 году в аэропорту провели ревизию, которая выявила ряд нарушений. Спустя год, 27 декабря 2022 года, АО "Авиационная администрация Казахстана" решила проконтролировать, устранены ли замечания.
"В ходе крайней проверки выявлены нарушения, влияющие на качество оказываемых услуг пассажирам, а именно отсутствие пассажирского лифта, несоответствие законодательным требованиям условий для обслуживания маломобильных пассажиров, а также установлен факт неисполнения плана корректирующих действий на 2021-2022 год", - сообщили в КГА.
По результатам проверки выписано инспекторское предписание и составлен план действий по устранению выявленных замечаний со сроком исполнения в один месяц.
"Ввиду того, что выявленные замечания не были устранены в срок, АО "АТМА – Аэропорт Атырау и Перевозки" привлечено к выплате административного штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге) за неисполнение инспекторского предписания и несоблюдение действующего законодательства РК", - заключили в КГА.
-
Trend news
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 14:48 398
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 13:20 3061
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 12:25 690
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 12:18 402
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 11:10 669
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 10:52 410
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1036
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 4052
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 7853
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1346
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 885
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 13943
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 1699
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1106
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12158
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 946
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1443
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1144
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1398
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1203
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1871
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1139
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 2899
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 6559
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1082
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 18902
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1016
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1177
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1172
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3506
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 21022
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5745
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1582
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1065
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1037
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7305
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1446
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 14686
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1280
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1334
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1356
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2873
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4363
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10322
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4547
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2090
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1557
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2825
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7947
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2230
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1720
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17285
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1930
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2168
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2083
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5551
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1828
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1896
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1913
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1830
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6558
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1899
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 2231
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 2115
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1969
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1991
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 2324
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8945
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 3010
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4443
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3814
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 9360
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2269
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2287
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 2193
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5668
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 2106
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7905
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4427
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2756
-
- Назначен первый вице-премьер РК 16:11 165
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 14:43 329
- Президент освободил от должности главу Антикора 12:46 610
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 12:05 640
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 702
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 815
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1003
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 786
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 910
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1083
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1074
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 990
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 933
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1096
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1095
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1308
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1321
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1167
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1164
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1356
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2110
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1191
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1474
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1530
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1725
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1524
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2401
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2101
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1925
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1914
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2250
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2203
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1890
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2469
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2074
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 3558
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2526
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2367
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2392
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7309
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2541
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2634
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2625
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2996
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2549
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3355
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2936
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2935
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3506
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3168
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2946
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3686
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3586
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3495
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3347
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4145
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4436
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3945
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4857
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4645
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 4113
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4704
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4863
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 4134
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 5194
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 5057
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4946
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5503
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4396
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4737
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4841
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 5309
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 5252
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5805
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5432
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 5129
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4764
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4892
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 5278
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5726