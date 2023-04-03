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  • Аэропорт Атырау оштрафовали на 1,7 миллиона тенге за плохое качество услуг пассажирам
iaa-jsc.kz Сегодня, 15:20
257
Сегодня, 15:20
257
Фото: iaa-jsc.kz

Аэропорт Атырау оштрафовали на 1,7 миллиона тенге за плохое качество услуг пассажирам

Аэропорт Атырау привлекли к административной ответственности за ненадлежащее качество оказываемых пассажирам услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации. 

В 2021 году в аэропорту провели ревизию, которая выявила ряд нарушений. Спустя год, 27 декабря 2022 года, АО "Авиационная администрация Казахстана" решила проконтролировать, устранены ли замечания. 

"В ходе крайней проверки выявлены нарушения, влияющие на качество оказываемых услуг пассажирам, а именно отсутствие пассажирского лифта, несоответствие законодательным требованиям условий для обслуживания маломобильных пассажиров, а также установлен факт неисполнения плана корректирующих действий на 2021-2022 год", - сообщили в КГА.

По результатам проверки выписано инспекторское предписание и составлен план действий по устранению выявленных замечаний со сроком исполнения в один месяц.

"Ввиду того, что выявленные замечания не были устранены в срок, АО "АТМА – Аэропорт Атырау и Перевозки" привлечено к выплате административного штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге) за неисполнение инспекторского предписания и несоблюдение действующего законодательства РК", - заключили в КГА.

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Сегодня, 15:20
257
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