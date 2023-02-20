Аэропорт Астаны впервые за пять лет вышел на прибыль

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Впервые за последние пять лет аэропорт вышел на прибыль в 5,3 миллиарда тенге, а общий доход за год превысил 100 миллиардов тенге. Об этом сообщила пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

В столичном аэропорту презентовали мастер-план развития до 2052 года. Одним из ключевых направлений в нём указано создание мультимодального логистического хаба на территории воздушной гавани. Указывается, что мастер-план включает в себя поэтапное планирование использования земельных участков, строительства, параметров и технологических схем новых объектов инфраструктуры – второй взлётно-посадочной полосы, перрона, терминалов, ангаров, боксов, а также необходимых ресурсов, в том числе спецтехники и персонала. На основе данного мастер-плана в дальнейшем будет разработан долгосрочный бизнес-план развития компании.

Аэропорт Астаны является одним крупнейших воздушных гаваней Казахстана. Ежегодно обслуживает миллионы людей, и эта цифра с каждым годом растёт. В 2022 году пассажиропоток составил шесть миллионов человек.

Отметим, что аэропорт Астаны намерен создать региональный фармецевтический хаб. Воздушная гавань столицы получит дополнительный источник дохода, развивая свой транзитный потенциал.

В 2020 году предприятие скорректировало стратегию своей деятельности и активизировало работу по привлечению зарубежных грузовых и транзитных рейсов в столицу Казахстана для сервиса и дозаправки воздушных судов. В результате в 2021-2022 годах обслужено порядка четырйх тысяч грузовых транзитных рейсов.

Кроме того, столичный аэропорт предложил базирование ряду крупных грузовых авиакомпаний. Сейчас в Астане уже размещены AeroTransCargo, ASL Airlines и Challenge Airlines. Также в конце 2022-го и 2023-его года проведены ознакомительные встречи в карго-терминалах Льежа и Люксембурга и успешные переговоры о базировании в Казахстане с Turkish Cargo, Air Belgium Cargo и Cargolux.

Вместе с тем, продолжается сотрудничество с крупными логистическими компаниями по развитию астанинского карго-терминала. В 2022 году в рамках перевода на аутсорсинг было заключено соглашение с компанией ALS Logistics, которая обязуется с текущего года инвестировать средства в расширение существующего карго-терминала на 40 процентов и строительство нового объекта площадью в 1800 квадратных метров.

Кроме того, аэропорт сотрудничает и с другими грузовыми операторами, имеющими складские помещения на территории аэропорта. В частности, планируется создание отдельного терминала для обслуживания грузов e-commerce, с "Казпочтой" достигнута договоренность о создании пункта международного обмена почтами (ММПО), а в рамках сотрудничества с "СК-Фармация" на территории аэропорта предполагается создание фармацевтического хаба.

Мультмодальный хаб позволит привлечь новые для столичной воздушной гавани виды грузов – скоропортящуюся сельхозпродукцию, морепродукты, автомобили и автозапчасти, а также товары народного потребления. Также будет активизирована работа по развитию экспорта сельхозпродукции в страны Ближнего Востока и КНР.