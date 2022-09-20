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Увеличение пропускной способности главных воздушных ворот страны потребуется в ближайшие 5-6 лет.

Аэропорт Астаны планирует строительство второй взлётно-посадочной полосы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Действующая взлётно-посадочная полоса "Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев" была реконструирована в 2003 году и с тех пор ни разу не модернизировалась. В 2022 году был проведен её капитальный ремонт. Однако, в связи с ростом интенсивности авиаперевозок и планами по развитию аэропорта, менеджмент предприятия говорит о необходимости проведения новой реконструкции участка аэродрома.

"Мы ожидаем, что к 2027–2028 году достигнем уровня потока, который потребует увеличения пропускной способности взлётно-посадочной полосы. Мы планируем поменять покрытие на полосе, рулёжных дорожках и перроне, а также светосигнальное оборудование. Ремонт ВПП создаст временные неудобства, но проблему мы решим", - рассказал во время презентации концепции развития воздушной гавани первый заместитель председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин.

В планах также строительство второй ВПП, открытие специальной экономической зоны и подведение железнодорожных путей для улучшения логистики доставки авиатоплива.