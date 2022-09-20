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  • Аэропорт Астаны планирует строительство второй взлётно-посадочной полосы
pixabay.com Сегодня, 08:58
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Фото: pixabay.com

Аэропорт Астаны планирует строительство второй взлётно-посадочной полосы

Увеличение пропускной способности главных воздушных ворот страны потребуется в ближайшие 5-6 лет.

Аэропорт Астаны планирует строительство второй взлётно-посадочной полосы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК. 

Действующая взлётно-посадочная полоса "Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев" была реконструирована в 2003 году и с тех пор ни разу не модернизировалась. В 2022 году был проведен её капитальный ремонт. Однако, в связи с ростом интенсивности авиаперевозок и планами по развитию аэропорта, менеджмент предприятия говорит о необходимости проведения новой реконструкции участка аэродрома.

"Мы ожидаем, что к 2027–2028 году достигнем уровня потока, который потребует увеличения пропускной способности взлётно-посадочной полосы. Мы планируем поменять покрытие на полосе, рулёжных дорожках и перроне, а также светосигнальное оборудование. Ремонт ВПП создаст временные неудобства, но проблему мы решим", - рассказал во время презентации концепции развития воздушной гавани первый заместитель председателя правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин.

В планах также строительство второй ВПП, открытие специальной экономической зоны и подведение железнодорожных путей для улучшения логистики доставки авиатоплива.

"Все глобальные изменения делаются ради достижения двух целей. Первая – воздушная гавань Астаны должна стать крупнейшей в Казахстане по пассажиропотоку и числу выполняемых рейсов уже в 2023 году. Вторая – более чем в четыре раза увеличить перевозку грузов в ближайшие 5 лет", добавил спикер. 

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#аэропорт #Астана
Сегодня, 08:58
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