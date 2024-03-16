Аэробаурсаки и ролл-бешпармак: о новых трендах национальной кухни рассказали эксперты

Основной чертой казахского народа остаётся гостеприимство. Кочевники всегда угощали гостей мясом и кумысом. Но национальная казахская кухня никогда не ограничивалась классическим набором "бешбармак – куырдак – бауырсак", отмечают эксперты. Сегодня в стране задан тренд возрождения традиционных блюд с подачей в современном стиле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Казахская кухня должна занять достойное место на гастрономической карте мира, убеждён Артём Канцев. Бренд-шеф ресторана и знаток национальной кухни он предлагает совершенно новый формат подачи всем известных блюд. К примеру, это баурсак, приправленный куртом и маслом из степных трав.

"Мы сейчас готовим аэробаурсаки, они уникальны тем, что внутри очень много воздуха и они такие необычные. Заполняем муссом из лесных грибов, которые собирали в Боровом. Это одно из самых топовых блюд в нашем ресторане. Очень уникальное сочетание будет с сыром, куртом и черной икрой каспийской", — рассказал Артём Канцев.

Казахское может быть модным, сохраняя, в то же время, аутентичность, уверен Артём Канцев. То есть, используя новаторские технологии в приготовлении и креативность в подаче, не менять вкус пищи. Важная составляющая – местные продукты.

"Во всех национальных блюдах нужно сохранить тот первозданный вкус. Можно использовать разные технологии, но вкус должен быть первозданным, он не должен меняться, сильное влияние ярких специй не должно быть. Есть сейчас бешбармак как лазанья итальянская, есть, как ролл бешбармак крутят, дегидрируют лук, меняют структуру мяса. Мы, допустим, тесто обогащаем фрешами соков, тесто замешиваем на фреше из тыквы, шпината, тем самым немножко облегчаем", — делится секретами бренд-шеф.

Каждый регион страны мог бы создать собственный гастрономический бренд, уверена этнограф Айгерим Мусагажинова. Она объездила весь Казахстан, собирая уникальные, зачастую почти забытые рецепты. Воссоздано 150 казахских блюд. Самое главное – казахская кухня здорова и полезна, богата минералами и витаминами, – убеждена Айгерим.

"Просто взять баурсак. Есть разновидности – ляйлим баурсак, жол баурсак, туйе баурсак, ши баурсак. Сухой баурсак он намного лучше всех этих плюшек, бубликов, в которых очень много разных добавок. А у нас именно наша традиционная технология, плотное замешивание теста с использованием тары. Раньше тары использовали абсолютно везде. Сейчас мы говорим модное безглютеновое питание, масло кхи. Это наше традиционное питание – это тот же самый жареный талкан. Используйте его в питании, на основе талкана выпекать разные хлеба, готовить различные десерты, использовать в кашах", – советует Айгерим Мусагажинова.

Традиционные блюда из мяса, молока, приправленные степными травами, ягодами – настоящее гастрономическое наследие кочевников. Только на основе верблюжьего молока можно создать целую индустрию детского и полезного питания, десертов, косметической продукции, считает этнограф. Казахская кухня самая недооценённая, отмечают эксперты, и заданный новый тренд на её возрождение призван доказать её многогранность и уникальность.