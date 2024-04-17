Адвокатам Бишимбаева отказали в приобщении заключений специалистов из-за многочисленных нарушений

В Астане продолжается судебное заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева.

Адвокатам Бишимбаева отказали в приобщении в материалам дела заключений Тлемисова и российских специалистов Кельдешова и Туманова из-за многочисленных нарушений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Суд принял решение признать недопустимым в качестве доказательств заключение московских специалистов и исключить его из доказательств, а также отказать в ходатайстве в приобщении заключения специалиста Тлемисова.

Судья Айжан Кульбаева, озвучивая постановление, отметила, что адвокат Лейла Рамазанова грубо нарушила требования Уголовно-процессуального кодекса. Закон был нарушен, когда адвокат Бишимбаева не уведомила суд о проведении исследования специалистом Тлемисовым. Кроме того, адвокатский запрос был направлен только после заключения договора на оказание судебно-медицинских услуг с ИП "Медэксперт" в лице Тлемисова и 100%-ной оплаты за услуги. Тогда как договор должен был заключаться после выполнения требований УПК.

При привлечении специалиста на договорной основе защитник Рамазанова нарушила требования Уголовно-процессльного кодекса. Расписка о разъяснений прав и обязанностей специалиста и о предупреждении уголовной ответственности, представленные в суд, отобрана адвокатом у специалиста Тлемисова 27 марта 2024 года в Алматы.

"Тогда как 27 марта 2024 года адвокат Рамазанова в Астане участвовала на судебном заседании по настоящему делу при отборе коллегии присяжных заседателей, а затем при проведении главного судебного разбирательства. То есть данная расписка никак не могла быть отобрана адвокатом Рамазановой у специалиста Тлемисова. Специалисту Тлемисову ненадлежащим образом разъяснены его права и он не был предупреждён об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. При таких обстоятельствах суд считает необходимым отказать в удовлетворении ходатайства защитника Рамазановой о приобщении заключения специалиста и приложенных к нему документов к материалам уголовного дела. Поскольку заключение специалиста, который не предупреждён должным образом об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, вызывает сомнение у участников процесса по поводу достоверности изложенных в заключении выводов", - сказала судья.

Напомним, о признании недопустимым в качестве доказательств заключение московских специалистов Кельдешова и Туманова и казахстанского специалиста Тлемисова ходатайствовала прокурор Айжан Аймаганова.

Ранее судья удовлетворила ходатайство о приобщении данных заключения специалистов из национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова в Москве к материалам дела и дальнейшего его исследования.