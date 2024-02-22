Адвокат обогатилась за счет своих подзащитных почти на 165 млн тенге в Астане

Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Как сообщили в надзорном органе, выполняя свою работу, адвокат неоднократно мошенничала и подстрекала своих подзащитных к даче взятки в особо крупном размере. Таким способом она завладела 164,9 миллиона тенге.

Подсудимая уверяла присяжных, что эти деньги были её гонораром, но гособвинитель доказал виновность в совершении ею указанных преступлений.

Присяжные заседатели признали ее виновной. Адвоката проговорили к 11 годам лишения свободы и пожизненному лишению права занимать должности на госслужбе.

Также отмечается, предмет взятки, как незаконно приобретенное имущество, взыскан в доход государства.