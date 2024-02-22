Адвокат обогатилась за счет своих подзащитных почти на 165 млн тенге в Астане
Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48Сегодня, 15:48
59Фото: baigenews.kz
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.
Как сообщили в надзорном органе, выполняя свою работу, адвокат неоднократно мошенничала и подстрекала своих подзащитных к даче взятки в особо крупном размере. Таким способом она завладела 164,9 миллиона тенге.
Подсудимая уверяла присяжных, что эти деньги были её гонораром, но гособвинитель доказал виновность в совершении ею указанных преступлений.
Присяжные заседатели признали ее виновной. Адвоката проговорили к 11 годам лишения свободы и пожизненному лишению права занимать должности на госслужбе.
Также отмечается, предмет взятки, как незаконно приобретенное имущество, взыскан в доход государства.
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