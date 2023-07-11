- Адское потепление: казахстанцы пишут, что 50-градусная жара продлится месяц 11:36 123
- Какие вещи нельзя брать в поезд: памятка пассажирам 11:23 145
- В Казахстане изменили границы трёх областей 11:15 140
- Павлодарцы готовятся к самой сильной в истории региона жаре 11:00 221
- Как наказали костанайских полицейских, подозреваемых в торговле наркотиков 10:46 226
- Вооружённых участников ОПГ задержали в Алматы во время спецоперации КНБ 10:40 358
- Для уничтожения саранчи в Костанайскую область везут дополнительные препараты 10:26 226
- Умер "генерал" казахстанской экономики Сайлау Байзаков 10:03 389
- Арестован глава дирекции развития спорта по олимпийским видам акимата Астаны 09:58 387
- Назначен новый глава комитета торговли МТИ РК 09:26 344
- Какой эффект даст новый закон об онлайн-рекламе, пояснил Дархан Кадырали 09:20 366
- Онс Жабер хочет взять реванш у Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона 08:55 535
- Снег выпал в Южной Африке впервые за 10 лет 08:38 391
- Участки двух улиц и моста "Тулпар" перекроют в Астане с 11 июля 08:12 409
- В Павлодарской области на глазах рассыпается асфальт от фирмы районного депутата 07:57 439
- Из-за жары в Уральске отключились светофоры 07:12 367
- Эрдоган связал вступление Швеции в НАТО с переговорами о членстве в Евросоюзе 06:25 447
- В сети распространилось видео плачущего воспитанника детского дома в Атырау 05:38 615
- Жара в палатах достигла 30 градусов: в Атырау пациенты больницы просят принести им вентиляторы 04:00 486
- В Шымкенте выкупают квартиры у частных застройщиков 03:16 529
- Цифровой алкоголь изобрели в Казахстане 01:40 644
- Водитель-"фокусник" из Шымкента менял номера авто прямо в пути, избегая поля зрения видеокамер 00:31 833
- Обнародованы подробности гибели 8-летнего ребенка на винограднике в Туркестанской области 10.07.2023 1053
- Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в четвертьфинал Уимблдона 10.07.2023 847
- Нанял экскаватор, чтобы закопать тело: жуткие подробности убийства ребёнка в Актобе 10.07.2023 1422
- Угроза остаётся — аким ЗКО о приближающихся к сёлам пожарах в регионе 10.07.2023 582
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 4384
- Третий случай заражения ККГЛ закончился смертью в Кызылординской области 10.07.2023 850
- Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона 10.07.2023 787
- Как состояние мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи оценили в ЮНЕСКО 10.07.2023 796
- Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане 10.07.2023 629
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 682
- 4,5 гектара сухостоя выгорело в области Абай 10.07.2023 637
- Управление спорта Шымкента дополнительно выделило более млрд тенге ФК "Ордабасы" 10.07.2023 1538
- Школьники смогут получить диплом колледжа вместе с аттестатом в Казахстане 10.07.2023 578
- Назначен глава Комитета по миграции Минтруда РК 10.07.2023 714
- Где построят новые роддома в Астане 10.07.2023 627
- Опасную лихорадку выявили у девяти жителей Туркестанской области 10.07.2023 907
- Сухая трава вновь горит в Абайской области 10.07.2023 673
- "Сливы" вопросов ЕНТ в Telegram-каналах прокомментировали в НЦТ 10.07.2023 915
- Жуткое ДТП попало на видео в Семее 10.07.2023 775
- Засуха в Темиртау: холодную воду жителям будут давать по графику 10.07.2023 704
- Как Миннауки борется с купленными дипломными работами 10.07.2023 745
- Блогер Айжан Байзакова объявила о беременности 10.07.2023 572
- Цены на вторичное жильё в Казахстане снова идут вниз 10.07.2023 777
- Бойкот столичных курьеров прокомментировали в "Яндекс" 10.07.2023 828
- Из-за строительства LRT до 15 августа возле Дома министерств перекрыли участок дороги 10.07.2023 817
- С 2024 года абитуриентам запретят приносить свои ручки на ЕНТ 10.07.2023 698
- В Астане осуждены организатор и его пособники за выписку фиктивных счетов-фактур 10.07.2023 748
- Скрытые камеры и микронаушники: с ЕНТ из-за шпаргалок выгнали более 700 абитуриентов 10.07.2023 689
- Остались без присмотра родителей: в Шу утонули двое детей 10.07.2023 1229
- Астанинский хаб важен для поддержки системы госуправления - Токаев 10.07.2023 722
- Назначен новый аким Атырау 10.07.2023 501
- На сколько в среднем в Казахстане сдали ЕНТ 10.07.2023 858
- В Минкультуры назначен новый вице-министр 10.07.2023 706
- В Екатеринбурге открылось генконсульство Казахстана 10.07.2023 573
- Токаев поздравил Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана 10.07.2023 612
- Два ребёнка выпали из окон многоэтажек в Караганде 10.07.2023 694
- 20 тонн серной кислоты вылилось при опрокидывании грузовика в ВКО 10.07.2023 684
- Бухгалтеры образования подозреваются в хищении 83 млн тенге в Акмолинской области 10.07.2023 639
- В АРРФР назвали банки, которые находятся на стадии ликвидации 10.07.2023 733
- Полиция Алматы выступила с заявлением по делу о доведении до самоубийства девушки 10.07.2023 1472
- В курортном посёлке Баянаульского нацпарка заговорили о нашествии каракуртов 10.07.2023 1193
- В Усть-Каменогорске началась подготовка к отопительному сезону 10.07.2023 704
- Как в жару не отравиться мороженым. В Минздраве дали советы 10.07.2023 701
- В МСХ рассказали о ситуации с нашествием саранчи в Костанайской области 10.07.2023 816
- Гранитные плиты на мосту по Сейфуллина вернут — алматинский акимат 10.07.2023 643
- В День столицы в Казахстане родились 1000 малышей 10.07.2023 1046
- Сотни тысяч долларов: стали известны зарплаты легионеров "Барыса" 10.07.2023 852
- В Казахстане хотят ликвидировать девять банков 10.07.2023 1232
- Недовольны условиями труда: курьеры "Яндекса" вышли на митинг в Астане 10.07.2023 1076
- Казахстанский гонщик "Астаны" стал седьмым на девятом этапе "Тур де Франс" 10.07.2023 693
- Температура воздуха в Казахстане повысится до 43 градусов в понедельник - синоптики 10.07.2023 663
- 17 тысяч сельских школьников бесплатно отдохнут в летних лагерях РК 10.07.2023 804
- В WhatsApp появится ещё одна функция из Telegram 10.07.2023 874
- В Туркестанской области собрано 580 тысяч тонн бахчевых 10.07.2023 926
- Лучшая теннисистка Казахстана в парах одержала победу на Уимблдоне-2023 10.07.2023 895
- Автобус с российскими туристами застрял на день в Карагандинской области 10.07.2023 949
- Часть дороги обвалилась из-за дождя в Жетысуской области 10.07.2023 790
- Видео "взрыва в Балхаше" прокомментировали в акимате 10.07.2023 375
- LOADING...
Адское потепление: казахстанцы пишут, что 50-градусная жара продлится месяц
В WhatsApp распространяется сообщение о том, что весь мир ждёт аномальная жара до 50 градусов. В рассылке говорится, что продлится она 40 дней. Якобы такие погодные аномалии происходят каждые 60 лет. Однако, фактчекеры Telegram-канала Stopfake.kz опровергли эту информацию, передаёт BaigeNews.kz.
Первое, что бросается в глаза, по мнению экспертов, — это странная терминология, используемая в рассылке. В ней речь идёт о каких-то "кошачьих днях". Однако такого термина ни в метеорологии, ни в климатологии нет.
Следующий элемент рассылки, который заставляет относиться к ней скептически, – это то, что в тексте не упоминаются никакие конкретные регионы, в которых ожидается подъём температуры воздуха до 50 градусов. Очевидно, что одновременно на всех материках Земли случиться такого не может. Подобные размытые формулировки – признак фейковых рассылок. Отсутствие временных и географических рамок позволяет распространять её где угодно и когда угодно.
Что же касается самой теории об аномальной жаре на протяжении 40 дней, повторяющейся каждые 60 лет, то её легко проверить с помощью всего нескольких запросов в Сети. На самом деле периоды аномальной жары случаются нерегулярно, и далеко не всегда между ними проходит шесть десятков лет. В последние годы рекордно высокие температуры фиксируются в мире всё чаще. Так, в 2022 году аномальная жара стояла в Европе, а в этом году температурные рекорды фиксируются уже в странах Азии.
Причиной тому является изменение климата на Земле. Из-за колоссальных выбросов парниковых газов температура на поверхности нашей планеты увеличивается. Всё это говорит о том, что распространяемое сообщение – фейк, и верить ему не стоит.
-
Trend news
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 4282
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 2185
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 988
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 5973
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2275
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1401
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1748
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1828
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1323
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1318
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2086
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5241
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1614
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1197
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4328
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4121
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2636
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2750
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1559
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3294
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2693
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1690
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1725
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1855
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13129
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2159
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1642
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2736
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3386
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2415
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2809
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2259
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2733
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3201
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2723
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2638
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2095
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3074
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1752
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 3960
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 2992
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 178792
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2103
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4541
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5204
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4649
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3747
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 2920
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7565
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2635
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 21948
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3688
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16275
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5140
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11410
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3334
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5023
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3521
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3438
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3853
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 3941
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4274
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3061
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4082
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28146
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2657
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3248
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3183
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3371
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2915
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3827
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3009
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4030
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 11903
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30579
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 3038
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3266
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3548
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 9368
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 3018
-
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 679
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1326
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1282
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1381
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1399
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1343
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1744
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1687
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1279
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1713
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1412
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1489
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1640
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 1916
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1712
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1500
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1581
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1442
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2084
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1621
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1754
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2628
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1925
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1672
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1900
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1677
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1634
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1584
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1845
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2375
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 1969
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1843
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3685
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2087
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2771
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3665
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2301
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2242
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38629
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2088
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3215
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2571
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2392
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3163
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2613
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2700
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3096
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3084
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3422
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 3912
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4410
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3887
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3308
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3370
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2943
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4152
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5097
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4227
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3698
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3161
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 3956
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2996
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3436
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3334
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3724
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 3918
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3505
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 3962
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4120
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5827
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4424
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6152
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4647
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4353
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3929
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4867
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3573
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3997
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 5261
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3684