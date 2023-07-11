Адское потепление: казахстанцы пишут, что 50-градусная жара продлится месяц

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В WhatsApp распространяется сообщение о том, что весь мир ждёт аномальная жара до 50 градусов. В рассылке говорится, что продлится она 40 дней. Якобы такие погодные аномалии происходят каждые 60 лет. Однако, фактчекеры Telegram-канала Stopfake.kz опровергли эту информацию, передаёт BaigeNews.kz.

Первое, что бросается в глаза, по мнению экспертов, — это странная терминология, используемая в рассылке. В ней речь идёт о каких-то "кошачьих днях". Однако такого термина ни в метеорологии, ни в климатологии нет.

Следующий элемент рассылки, который заставляет относиться к ней скептически, – это то, что в тексте не упоминаются никакие конкретные регионы, в которых ожидается подъём температуры воздуха до 50 градусов. Очевидно, что одновременно на всех материках Земли случиться такого не может. Подобные размытые формулировки – признак фейковых рассылок. Отсутствие временных и географических рамок позволяет распространять её где угодно и когда угодно.

Что же касается самой теории об аномальной жаре на протяжении 40 дней, повторяющейся каждые 60 лет, то её легко проверить с помощью всего нескольких запросов в Сети. На самом деле периоды аномальной жары случаются нерегулярно, и далеко не всегда между ними проходит шесть десятков лет. В последние годы рекордно высокие температуры фиксируются в мире всё чаще. Так, в 2022 году аномальная жара стояла в Европе, а в этом году температурные рекорды фиксируются уже в странах Азии.

Причиной тому является изменение климата на Земле. Из-за колоссальных выбросов парниковых газов температура на поверхности нашей планеты увеличивается. Всё это говорит о том, что распространяемое сообщение – фейк, и верить ему не стоит.