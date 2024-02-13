Адресную социальную помощь будут начислять по-новому в Казахстане

Адресная социальная помощь будет назначаться исключительно людям, нуждающимся в ней. Об этом министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова сказала на расширенном заседании Коллегии ведомства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В 2019 году адресную социальную помощь получали 2,2 миллиона человек. Благодаря активным мерам по содействию занятости и выведению семей из сложной жизненной ситуации, применению взаимных обязательств государства и получателей помощи, в 2023 году их число составило порядка 600 тысяч человек.

На расширенном заседании правительства главой государства была поставлена задача о необходимости повышения эффективности и адресности социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан.

Как сообщила Светлана Жакупова, на повестке дня стоит полная трансформация АСП с использованием Цифровой карты семьи и новых интеграций с системами государственных и негосударственных организаций. Это позволит определить потенциальных получателей помощи, расходную часть бюджета с целью обеспечения адресности и целевого использования денежных средств.

"Будет разработан четкий регламент оказания комплексной поддержки нуждающимся семьям. При этом во всех процессах трансформации АСП главной составляющей станет оцифровка для исключения человеческого фактора", – сказала глава МТСЗН.

Вице-министру Ерболу Оспанову совместно с заинтересованными госорганами поручено проработать механизм учёта и верификации основных расходов граждан. Внести соответствующие предложения по новым подходам трансформации АСП, разработать нормативно-правовые акты с обоснованиями и необходимыми расчётами.