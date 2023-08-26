Администратора сауны в Петропавловске подозревают в сводничестве

48-летнюю сотрудницу одной из саун Петропавловска подозревают в сводничестве. По версии следствия женщина помогала клиентам находить "девушек по вызову", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службы департамента полиции СКО, на администрацию заведения пожаловались жители города.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 309 Уголовного Кодекса Республики Казахстан "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".