Администратора сауны в Петропавловске подозревают в сводничестве
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48-летнюю сотрудницу одной из саун Петропавловска подозревают в сводничестве. По версии следствия женщина помогала клиентам находить "девушек по вызову", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службы департамента полиции СКО, на администрацию заведения пожаловались жители города.
Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 1 статьи 309 Уголовного Кодекса Республики Казахстан "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".
"В результате следственных действий оперативниками УБОП действительно был зафиксирован факт сводничества со стороны 48-летней администратора сауны. Она вызвала девушку, которая за денежное вознаграждение оказала интимные услуги клиентам заведения. Девушка получила деньги, часть из которых передала администратору за "вызов". В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Согласно санкции статьи 309 УК РК, организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью — наказываются лишением свободы на срок до пяти лет", — сообщил и.о. начальника УБОП ДП СКО майор полиции Рахат Нурахметов.