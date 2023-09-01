Адекватные рыночные тарифы для монополистов пообещал ввести Токаев

В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал ввести адекватные рыночные тарифы сроком на пять-семь лет для всех субъектов естественных монополий, передаёт BaigeNews.kz.

"Предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на пять-семь лет", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что гарантированный долгосрочный тариф позволит планировать инвестиции, выступит "твердым" залогом при привлечении кредитных средств.