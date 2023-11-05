Адайскую лошадь официально признают отдельной породой

В Мангистауской области прошёл международный турнир по конным гонкам на длинной дистанции, организованный с целью присвоения статуса племенного животного адайской породе лошадей. Для этого были приглашены судьи из международной федерации конного спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Мероприятие было проведено на высоком уровне с соблюдением международных стандартов. Оценку лошадей проводили шесть судей, представляющих Международную федерацию конного спорта из ОАЭ и Алматы. Победителем была признана лошадь, которая преодолела 100 километров за минимальное время при условии, что их сердцебиение не превышало 64 удара в минуту и они не имели травм.

На мероприятии помимо местных участников были также наездники из Объединенных Арабских Эмиратов, Алматы, Семея на адайских лошадях. Участники гонки должны были соответствовать требованиям веса и возраста. Минимальный вес наездника составлял 70 кг, а возраст должен был быть не менее 18 лет.

Победу одержала кобыла адайской породы по кличке Кок жебе. Животное прошло 100-километровую дистанцию за впечатляющие 4 часа 48 минут 36 секунд, заслужив тем самым золотую медаль и первое место.

Владелец Кок жебе Ербол Ермагамбетов, который был капитаном в составе команды Кокмойнак, занявшей 1 место в Республиканском марафоне "Улы дала жорыгы", рассказал, что для подготовки лошади к соревнованиям потребовалась не одна неделя. В итоге Кок жебе проявила себя как крайне спокойная и выносливая лошадь, показав свою мощь и выносливость во время скачек.

Лошадь Айкурен заняла второе место, показав время — 4 часа 48 минут 54 секунды, в то время как третье место досталось лошади Нуркаска, которая преодолела 100-километровую дистанцию за 4 часа 50 минут 11 секунд. В соревнованиях участвовала 31 лошадь, включая представителей из Жетысу и Актобе.

Нурлан Ногаев подчеркнул важность породы Адай для казахского народа и стремление сделать ее национальным брендом. Такие мероприятия способствуют популяризации этой уникальной лошади и сохранению национальных традиций.

"Глава государства Касым Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Мангистау назвал казахскую адайскую лошадь уникальным достоянием региона. Также отметил что, Мангистауские тулпары всегда приносят призовые места на международных соревнованиях. Президент поручил правительству оперативно приступить к соответствующей работе по ее научному признанию и воспроизводству в качестве племенного животного. Мы стремимся к этой цели. Сегодняшние соревнования с участием членов Международной федерации конного спорта проводятся для достижения этой задачи. Ведь это не только для приобретения статуса для жителей Мангистауской области, но и поднятие престижа Казахстана на мировом уровне. Международный арбитр, прибывший из-за границы для оценки мероприятия, признал хорошую скорость и выносливость адайских лошадей", — подчеркнул Нурлан Ногаев.

В завершении международного соревнования был организован концерт с участием местных артистов, а также проведена выставка товаров от производителей из Жанаозена.

В 2022 году команда "Кокмойнак" из Мангистауской области заняла первое место на республиканском марафоне "Улы Дала Жорыгы", проехав 1200 км на адайской лошади.

В этом году на марафоне этой же гонки мангистауский наездник на адайской лошади установил рекорд, преодолев 1300 км от Астаны до Туркестана всего за 98 часов 44 минуты 47 секунд на одной лошади.