Абзал Досжанов назначен генеральным директором АНПЗ

По решению общего собрания участников на должность генерального директора ТОО "АНПЗ" назначен Абзал Досжанов, передаёт BaigeNews.kz.

Абзал Досжанов уроженец г.Атырау. Трудовую деятельность начал в 2006 году на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в качестве оператора технологических установок и вырос до начальника смены гидрогенизационных процессов.



После повышения квалификации во Французском институте нефти (IFP School) продолжил работу на АНПЗ в должности главного специалиста по технологии группы сопровождения проекта модернизации предприятия.



С 2010 года работал в компании KMG International: менеджером по улучшению процессов завода Петромидия, заместителем директора по производству, первым заместителем генерального директора Rompetrol Petrochemicals, операционным директором Rompetrol Rafinare, руководителем компаний Rominserv и Rompetrol Well Services, первым заместителем гендиректора – главным инженером на нефтеперерабатывающем заводе Rompetrol Rafinare.



С 2023 года и до настоящего времени занимал должность начальника управления нефтепереработки департамента переработки нефти и нефтехимии АО НК "КазМунайГаз".