Абулхаир Тамабек освобождён от должности вице-министра сельского хозяйства
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Абулхаир Тамабек освобождён от должности вице-министра сельского хозяйства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Тамабек Абулхаир Галымович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
Тамабек Абулхаир родился в 1994 году в Жамбылской области.
Окончил Университет международного бизнеса, Национальный университет Луиса, Академию государственного управления при президенте РК. Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2011 году инспектором отдела кадров в частной компании.
В 2015-2020 годах работал на различных должностях в Министерстве национальной экономики, Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности, Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
С 2020 по 2022 годы – руководитель управления-главный государственный инспектор Управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области.
В 2022 году – руководитель департамента по управлению земельными ресурсами по Жамбылской области-главный государственный инспектор по использованию и охране земель.
С апреля 2022 до настоящего времени был вице-министром сельского хозяйства РК.
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