Абонементы в фитнес-клуб разыграют среди участников экоакции в Астане
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Акимат Астаны приглашает всех жителей и гостей столицы на экологический месячник "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", который пройдёт 20 и 21 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках экоакции проводятся работы по санитарной очистке города, сетей ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов, высадке зелёных насаждений, устройству газонов и цветников, ликвидации несанкционированных свалок.
"Среди участников экоакции будет проведён конкурс на три абонемента в фитнес-клуб. Принять участие может каждый желающий. Для этого необходимо подписаться на официальный аккаунт акимата Астаны в Instagram, залить видео с экоакции в Instagram и отметить его хэштегами #тазаАстана, #экоакцияАстана", - сообщили в городской администрации.
Победителей конкурса определят 23 апреля.
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