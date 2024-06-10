Абонементы на парковку могут ввести в Алматы

Управление городской мобильности рассматривает введение абонементов на платную парковку у дома, передаёт BaigeNews.kz.

Абонементы будут доступны на 3, 6 или 12 месяцев с возможным внедрением в августе-сентябре 2024 года.

“Жители домов близлежащих к зоне парковки смогут купить абонемент на парковку внутри зоны (несколько кварталов вокруг дома), освобождаясь от почасовой оплаты. Отдельные льготы рассматриваются для участников ВОВ, ветеранов, инвалидов, многодетных матерей и других категорий. Они получат разрешения на бесплатную парковку”, - говорится в сообщении.

Кроме того, 50% скидку могут получить владельцы мотоциклов и электромобилей.