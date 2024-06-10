Абонементы на парковку могут ввести в Алматы
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Управление городской мобильности рассматривает введение абонементов на платную парковку у дома, передаёт BaigeNews.kz.
Абонементы будут доступны на 3, 6 или 12 месяцев с возможным внедрением в августе-сентябре 2024 года.
“Жители домов близлежащих к зоне парковки смогут купить абонемент на парковку внутри зоны (несколько кварталов вокруг дома), освобождаясь от почасовой оплаты.
Отдельные льготы рассматриваются для участников ВОВ, ветеранов, инвалидов, многодетных матерей и других категорий. Они получат разрешения на бесплатную парковку”, - говорится в сообщении.
Кроме того, 50% скидку могут получить владельцы мотоциклов и электромобилей.
“Доходы от платных парковок и штрафов будут направлены на развитие транспортной системы и благоустройство общественных пространств”, - отметили в акимате.
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