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95,5% учебников переведены в цифровой формат

Сегодня, 06:22
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baigenews.kz/Артем Чурсинов Сегодня, 06:22
Сегодня, 06:22
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Фото: baigenews.kz/Артем Чурсинов

95,5% учебников для средних школ переведены в цифровой формат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

Все учебники прошли государственную экспертизу и включены в перечень учебников, учебно-методических комплексов.

Как сообщалось ранее, к разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. Для внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. В 2024 году планируется 100% охват дисциплин цифровыми учебниками.

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