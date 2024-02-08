95,5% учебников переведены в цифровой формат
Сегодня, 06:22
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Сегодня, 06:22Сегодня, 06:22
123Фото: baigenews.kz/Артем Чурсинов
95,5% учебников для средних школ переведены в цифровой формат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.
Все учебники прошли государственную экспертизу и включены в перечень учебников, учебно-методических комплексов.
Как сообщалось ранее, к разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. Для внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами. В 2024 году планируется 100% охват дисциплин цифровыми учебниками.
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