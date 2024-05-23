94-летний пенсионер подорвал свой частный дом в Петропавловске
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Стали известны подробности пожара, в результате которого пострадал пожилой мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Инцидент произошёл 22 мая. По словам 80-летней Галины Каменевой, её дом пострадал после взрыва газовых баллонов у соседей. Женщина рассказала, что перед происшествием к ней пришла 94-летняя соседка, она была избита.
"Кричит: "Галя, скорее вызывай пожарных, сейчас дом взорвётся. Дед меня избил, баллонами обложился, с топором сидит". Вот, я сразу начала звонить. Она в носках одних была, кровь у неё, руки побитые, ноги — всё это. Она говорит: "Галя, он меня так избил за 69 лет первый раз"(...) Схватил и давай избивать", — рассказала соседка Галина Каменева.
На место ЧП приехали полицейские и две кареты скорой помощи. Стражи порядка пытались проникнуть в дом и обезвредить пенсионера. Но мучжина зажёг спичку и произошёл взрыв.
Соседи рассказали, что мужчина неоднократно устраивал подобные попытки самоподрыва. Его увозили в спецлечебницу, но сразу возвращали домой — мол, здоров. По словам горожан, они неоднократно просили родственников и полицейских принять меры в отношении пожилого мужчины. К месту взрыва были направлены подразделения двух пожарных частей. Из огня спасатели вынесли четыре газовых баллона.
"По прибытию дом полностью полыхал огнём, соседний дом начинал возгораться — обшивка дома. Дедушка, возможно, вышел из окна. В пункт полиции вызов поступил о неадекватном поведении гражданина. Сюда сотрудники полиции приехали на этот вызов. Находились здесь, всё это время с ним проводили беседу. Он закрылся дома, не открывал. В это время произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием", — рассказал начальник управления ЧС Петропавловска Назымбек Елемесов.
Самое читаемое
- Профессор скончался в Шымкенте при странных обстоятельствах
- Две статьи хотят исключить из Уголовного кодекса Казахстана
- "Помоги, брат, спаси меня": в Усть-Каменогорске без вести пропал молодой мужчина
- Миллион тенге подарил аким совершившему героический поступок школьнику в Астане
- Босиком через речку, чтобы попасть в школу: видео в соцсетях возмутило акмолинцев