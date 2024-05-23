94-летний пенсионер подорвал свой частный дом в Петропавловске

Стали известны подробности пожара, в результате которого пострадал пожилой мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Инцидент произошёл 22 мая. По словам 80-летней Галины Каменевой, её дом пострадал после взрыва газовых баллонов у соседей. Женщина рассказала, что перед происшествием к ней пришла 94-летняя соседка, она была избита.

"Кричит: "Галя, скорее вызывай пожарных, сейчас дом взорвётся. Дед меня избил, баллонами обложился, с топором сидит". Вот, я сразу начала звонить. Она в носках одних была, кровь у неё, руки побитые, ноги — всё это. Она говорит: "Галя, он меня так избил за 69 лет первый раз"(...) Схватил и давай избивать", — рассказала соседка Галина Каменева.

На место ЧП приехали полицейские и две кареты скорой помощи. Стражи порядка пытались проникнуть в дом и обезвредить пенсионера. Но мучжина зажёг спичку и произошёл взрыв.

Соседи рассказали, что мужчина неоднократно устраивал подобные попытки самоподрыва. Его увозили в спецлечебницу, но сразу возвращали домой — мол, здоров. По словам горожан, они неоднократно просили родственников и полицейских принять меры в отношении пожилого мужчины. К месту взрыва были направлены подразделения двух пожарных частей. Из огня спасатели вынесли четыре газовых баллона.