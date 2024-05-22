95-летний мужчина пострадал во время пожара в частном доме в Петропавловске

Мужчина получил ожоги в результате пожара в частном доме Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Причина возгорания устанавливается.

"В одном из частных жилых домов Петропавловска произошел пожар. В результате горения пострадал 95-летний мужчина. С ожогами он был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Силами МЧС из горящего здания вынесено 4 газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади 80 кв.м.