95-летний мужчина пострадал во время пожара в частном доме в Петропавловске
Вчера, 14:57
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Вчера, 14:57Вчера, 14:57
472Фото: gov.kz
Мужчина получил ожоги в результате пожара в частном доме Петропавловска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Причина возгорания устанавливается.
"В одном из частных жилых домов Петропавловска произошел пожар. В результате горения пострадал 95-летний мужчина. С ожогами он был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Силами МЧС из горящего здания вынесено 4 газовых баллона. Пожар ликвидирован на площади 80 кв.м.
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