92 процента всех госуслуг в Казахстане доступны онлайн - Мусин

Состоялось расширенное заседание коллегии министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, в ходе которого обсуждены итоги и приоритеты работы в курируемых направлениях, передаёт BaigeNews.kz.

В работе коллегии приняли участие заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства РК Галымжан Койшыбаев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, руководители и сотрудники управлений министерства и подведомственных организаций, а также заместитель председателя сената Жакип Асанов, заместитель председателя мажилиса Альберт Рау, депутат мажилиса Екатерина Смышляева, председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, генеральный директор "Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub" Магжан Мадиев и представители IT-рынка.

Багдат Мусин подвёл итоги работы за год, а также рассказал о планах. По словам министра, сегодня 92% всех госуслуг доступны онлайн, и большая их часть, 85% - с мобильного телефона. Запущены ряд новых цифровых сервисов в 2023 году, такие как: оформление ипотеки, покупка или продажа недвижимости, бронирование VIP-номеров, легализация автомашин и цифровой нотариат. Также сегодня 51 услуга доступна в часто используемых коммерческих банках.

"Динамика роста использования цифровых сервисов подтверждает правильно выбранную нами модель, а именно человекоцентричный подход. Цифровизация тоже приносит экономический эффект. Интересное наблюдение по Центрам обслуживания населения. После бесшовной интеграции информационных систем ЦОН и МВД значительно возросла сумма сборов практически в девять раз", - отметил Багдат Мусин.

Ещё одно важное направление работы МЦРИАП – экспорт IT-услуг.

По прогнозам по итогам прошлого года экспорт IT-услуг достигнет плановых 500 миллионов долларво. Это способствует росту экономики, выплачиваются заработная плата, налоги. Объём IT-услуг за 9 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года вырос на 43% и составил 734 миллиарда тенге.

По телекоммуникационной отрасли за 2023 год 169 сёл переведены на стандарт 4G, по оптическим линиям связи подключены свыше 80 тысяч домохозяйств, в 20 городах установлено 740 БС для стандарта 5G. За прошлый год проведено 782 внеплановых проверок и выписано штрафов на сумму 3,3 миллиарда тенге. Рост суммы штрафов повлиял на исполнение предписаний. Так, если в 2022 году исполнялось всего лишь 30% предписаний, то в 2023 году процент исполнения составляет 65.

В целях улучшения качества интернета планируется модернизировать 400 сёл до стандарта 4G, довести оптические линии связи

до 764 сёл. В результате будут подключены 100 тысяч домохозяйств в 286 сёлах.

Задача министерства - сформировать защищенную экосистему государства и гражданина. При поддержке депутатского корпуса в прошлом году приняты законодательные инициативы по защите персональных данных: информирование граждан о фактах утечки персональных данных и запрет на сбор копий документов, добровольный отказ от получения банковских займов.

В этом году министерством планируется разработать ряд законодательных поправок: закрепить контроль над деятельностью суперадминистраторов, внедрить обязательное киберстрахование для компаний, накопивших приличный объём персональных данных, установить размер финансирования для обеспечения информационной безопасности в пределах 10–15% от IT-бюджета и увеличить штрафы за нарушение информационной безопасности в 3 раза.

Также для формирования экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане МЦРИАП определило три технологические основы: база данных, достаточные вычислительные мощности (создание суперкомпьютера) и научная работа по созданию казахстанской большой языковой модели. Всё это будет объединено в Национальную платформу искусственного интеллекта.

Для привлечения энтузиастов и стартапов в сферу искусственного интеллекта в рамках программы ТechOrda планируется выделить 15% ваучеров специально для обучения специалистов в сфере искусственного интеллекта, совместно с Министерством высшего образования и науки вводятся дисциплины по ИИ в трёх вузах страны в сотрудничестве с зарубежными университетами. В этом году планируется разработать инициативы, которые будут направлены на институционализацию данной Платформы и исполнение поручений главы государства.

Заместитель премьер-министра Галымжан Койшыбаев отметил, что потенциал для развития и совершенствования цифровизации достаточно высок и предусматривает адаптацию экономических, социальных аспектов к требованиям и стандартам современного "цифрового" мира.