918 миллионов тенге выделят на спецодежду для работников лесных пожарных станций

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Работники лесных пожарных станций будут дооснащены противопожарной одеждой, передаёт Baigenews.kz.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Согласно документу из резерва правительства выделяются средства в размере 918 миллионов тенге на приобретение противопожарной одежды работникам лесных пожарных станций природоохранных и лесных учреждений.

Предполагается, что это позволит дооснастить работников 30 природоохранных и 16 лесных учреждений противопожарной одеждой для предотвращения механических травм, перегрева и переохлаждения, воздействия агрессивных жидких составов, защиты от воздействия высоких температур, а также обеспечить дополнительной защитой от других механических воздействий.