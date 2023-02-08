Четверо казахстанцев пропали в Турции

Посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи сообщил, сколько казахстанцев пропало при землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас нет официальной информации о том, сколько граждан Казахстана пропали или погибли. Но в соцсетях есть информация, согласно которой один гражданин Казахстана в Турции пропал в регионе землетрясения. Сейчас проводятся работы по его поиску. Согласно последней информации пропали четыре гражданина Казахстана, трое в провинции Хатай, и один - в городе Адана", - рассказал он.