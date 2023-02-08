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inform.kz Сегодня, 16:41
270
Сегодня, 16:41
270
Фото: inform.kz

Четверо казахстанцев пропали в Турции

Посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи сообщил, сколько казахстанцев пропало при землетрясении, передаёт BaigeNews.kz.

"У нас нет официальной информации о том, сколько граждан Казахстана пропали или погибли. Но в соцсетях есть информация, согласно которой один гражданин Казахстана в Турции пропал в регионе землетрясения. Сейчас проводятся работы по его поиску. Согласно последней информации пропали четыре гражданина Казахстана, трое в провинции Хатай, и один - в городе Адана", - рассказал он.

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#Турция #землетрясение #пропавшие люди
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:41
270
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