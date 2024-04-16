90 тысяч долларов конфисковали у иностранца в Казахстане

90 тысяч долларов лишился гражданин Грузии, пытавшийся вывезти незадекларированную валюту из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В феврале при прохождении регистрации на международный авиарейс "Атырау-Кутаиси" у мужчины выявили 100 тысяч долларов наличными.

"В ручной клади имелось 10 тысяч долларов, остальные 90 тысяч - в багаже. Сокрытые денежные средства обнаружены работниками таможенного поста "Әуежай-Атырау". Контрольные мероприятия проводились совместно с сотрудниками департаментов пограничной службы и экономических расследований по Атырауской области. Нарушитель привлечён к административной ответственности. Согласно решению суда, 90 тысяч долларов конфискованы в доход государства, остальные 10 тысяч вернули гражданину Грузии. Также с него взыскан административный штраф в размере 40 МРП", - сообщили в Минфине.

В ведомстве напомнили, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства или дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов по курсу валют, действующему на день подачи пассажирской таможенной декларации.

Также в соответствии с Указом Президента РК от 14 марта 2022 года №830 "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", запрещён вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающёй эквивалент 10 тысяч долларов.