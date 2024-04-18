9 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения в ЗКО

О паводковой ситуации в ЗКО рассказали в областном ДЧС, передает BaigeNews.kz.

В ЗКО на данный момент на контроле остается 1 перелив через автодорогу местного значения и 22 размыва дорожного полотна.

Без транспортного сообщения остаются 9 населенных пунктов в Каратюбинском и Чингирлауском районах.

Объявлены 6 ЧС местного масштаба. Подтоплено 2 994 дачных домов.

По Западно-Казахстанской области – на реке Жайык сохраняется повышение уровня воды. По реке Жайык приточность 3000 м³/сек.

В результате паводкового течения реки Урал подтоплены дачные массивы города Уральск, расположенные в пойменной части рек.

Производится укладка мешкотары, возведение защитных дамб и откачка воды с подтопленной территорий.

Эвакуировано 13 754 человека, в том числе 5 710 - дети. В эвакуационных пунктах находятся 2 323 человека, из них 1066 детей, у родственников находятся 11 431 человек. В безопасные места отогнано 4 925 домашних животных.

С 5 апреля в областной штаб по приему гуманитарной помощи поступило 569 527 кг гуманитарной помощи.

Всего по области откачено более 1 020 тыс. м3 талых вод, разложено более 911 тыс. штук мешкотары и 9 622 тыс. тонн инертного материала. Протяженность возведенных дамб 102 км.

В аварийно-спасательных работах задействовано 8 241 человек, 1 609 единиц техники, 202 водооткачивающих средств, 158 плавательных средств и 2 воздушных судна. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ дополнительно были привлечены силы и средства из 7-ми регионов.