85% студентов колледжей обеспечены местами в общежитиях

На сегодняшний день более 54 тысяч студентов колледжей обеспечены местами в общежитиях. Это составляет 85% от общего количества потребности местами в общежитиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.

В минпросвещения сообщили, что в текущем году по стране введено в эксплуатацию шесть общежитий на 1090 мест. До конца текущего года планируется открытие еще шести общежитий на 1269 мест в городе Шымкент, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях.

"По поручению Главы государства с 1 сентября 2023 года студентам с особыми образовательными потребностями, сиротам начнут выплачивать компенсацию в размере 29 МРП в год за проживание в общежитии во время учебы. Поддержка будет оказана для более двух тысяч учащихся колледжей", - сказал директор департамента технического и профессионального образования Серик Джартыбаев.

По информации ведомства, в стране действует 772 организации технического и профессионального образования, в которых учатся 517 тысяч студентов.