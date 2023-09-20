85% студентов колледжей обеспечены местами в общежитиях
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На сегодняшний день более 54 тысяч студентов колледжей обеспечены местами в общежитиях. Это составляет 85% от общего количества потребности местами в общежитиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.
В минпросвещения сообщили, что в текущем году по стране введено в эксплуатацию шесть общежитий на 1090 мест. До конца текущего года планируется открытие еще шести общежитий на 1269 мест в городе Шымкент, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Кызылординской областях.
"По поручению Главы государства с 1 сентября 2023 года студентам с особыми образовательными потребностями, сиротам начнут выплачивать компенсацию в размере 29 МРП в год за проживание в общежитии во время учебы. Поддержка будет оказана для более двух тысяч учащихся колледжей", - сказал директор департамента технического и профессионального образования Серик Джартыбаев.
По информации ведомства, в стране действует 772 организации технического и профессионального образования, в которых учатся 517 тысяч студентов.
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