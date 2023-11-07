85 новых школ появилось в Казахстане
Сегодня, 09:13
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Сегодня, 09:13Сегодня, 09:13
282Фото: Министерство просвещения РК
83 тысячи новых ученических мест открыли в Казахстане к ноябрю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
Как сообщили в Минпросвещения РК, к началу ноября в регионах страны открыты 85 новых школ на 83 000 ученических мест. До конца года в стране появится ещё 154 школы на 132 тысячи ученических мест.
Отмечается, что открытие данных учебных заведений решит проблему 12 аварийных и 29 трёхсменных школ, дефицит ученических мест в 113 населенных пунктах.
Сообщается также, что в этом году стартует строительство 217 школ в рамках проекта "Комфортная школа". Их вводут в эксплуатацию до конца 2024 года. Всего в стране планируется строительство 369 комфортных школ на 740 тысяч ученических мест.
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