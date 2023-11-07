85 новых школ появилось в Казахстане

83 тысячи новых ученических мест открыли в Казахстане к ноябрю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Как сообщили в Минпросвещения РК, к началу ноября в регионах страны открыты 85 новых школ на 83 000 ученических мест. До конца года в стране появится ещё 154 школы на 132 тысячи ученических мест.

Отмечается, что открытие данных учебных заведений решит проблему 12 аварийных и 29 трёхсменных школ, дефицит ученических мест в 113 населенных пунктах.

Сообщается также, что в этом году стартует строительство 217 школ в рамках проекта "Комфортная школа". Их вводут в эксплуатацию до конца 2024 года. Всего в стране планируется строительство 369 комфортных школ на 740 тысяч ученических мест.