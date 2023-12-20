85 кг нелегальной осетровой рыбы нашли полицейские у жителя Атырау

На трассе республиканского значения в Атырауской области задержан подозреваемый в перевозке 85 килограммов нелегальной осетровой рыбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции на трассе Атырау-Доссор остановили вызвавший подозрение автомобиль Lada Vesta. За рулём находился житель Атырау 1971 года рождения.

В машине полицейские обнаружили 27 осетровых рыб весом 84,9 килограмма и 1,9 килограмма чёрной икры.

На основании данного факта начато досудебное расследование по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса РК.



