81 педагог с поддельными дипломами работали в Атырау

В Атырау с поддельным дипломом работал 81 педагог, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе проведения внешнего анализа коррупционных рисков, департаментом установлены многочисленные коррупционные риски, такие как наличие в школах "мертвых душ", различное финансирование школ с одинаковым количеством сотрудников и учащихся, одновременная работа одного лица в 4-5 учреждениях, перечисление руководителями некоторых организаций образования сверхурочной заработной платы помимо своих должностных окладов", - рассказал на общественном совете глава Атырауской областной антикоррупционной службы Жанибек Каражанов.

Также выявлены факты использования поддельных дипломов 51 работником дошкольных организаций образования области и 30 работниками организаций среднего образования.

"Для устранения вышеуказанных фактов, в областное управление образование направлены разработанные департаментом 26 рекомендаций. К примеру, предлагается автоматизировать процессы формирования и утверждения бюджетных заявок на уровне МИО с обеспечением интеграции для автоматического сопоставления данных по контингенту работников, контроль за участием работников образовательных учреждений с возможностью установления форматно-логистического контроля времени въезда и выезда в учреждение", - отметил Каражанов.