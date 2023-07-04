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В России 81-летняя пенсионерка заказала убийство полицейского, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

В пресс-службе регионального Следственного комитета УМВД РФ по Краснодару сообщили, что бабушка активно искала киллера через знакомых. На такую подготовку к убийству обратили внимание полицейские.

Один из правоохранителей притворился киллером и заявил пенсионерке, что готов пойти на преступление. За убийство оперативника бабушка обещала заплатить миллион рублей. Женщина рассказала "киллеру", где живет потенциальная жертва, составила схему проезда к его дому и отправила выполнять задание.

Полицейские инсценировали убийство. Стража порядка, являвшегося целью, загримировали под мертвого, сфотографировали и отправили снимки "заказчице". 25 мая пенсионерка пришла в отдел, где работал участковый, чтобы лично убедиться – на работе его точно нет.

"На следующий день подозреваемая передала "исполнителям" часть оговорённого вознаграждения в сумме 25 тысяч рублей, после чего её противоправная деятельность была пресечена", – уточнили в СК.

Женщину задержали. Также оперативники провели обыск в квартире бабушки и нашли там обрез ружья, боеприпасы, ножи и более 1,8 миллиона рублей.

В отношении бабушки возбуждено уголовное дело. За что женщина так возненавидела оперативника, не сообщается.