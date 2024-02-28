Узбекистан продолжит делиться с Казахстаном водой в марте

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на встрече с аграриями Кызылординской области рассказал о договоренностях с Узбекистаном относительно подачи воды по Сырдарье, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Минводы заявил, что 800 кубометров воды в секунду должны поступать в Казахстан в феврале и марте этого года. Он отметил, что в феврале узбекская сторона выполнила свои обязательства, поэтому ожидают, что и в марте эти показатели сохранятся.

Также министр напомнил о планах по строительству 57 водохранилищ, из них 20 построит Минводы. Он отметил, что сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для строительства в Кызылординской области Караозекского водохранилища, и заявил, что строительные работы по проекту могут начаться до конца этого года.

По словам Нуржигитова, планируют ремонт 133 гидротехнических сооружений и более 14 тысяч километров ирригационных сетей. В Кызылорде реализуют совместный с австралийской компанией Rubicon Water проект по модернизации ирригационных каналов. В течение месяца завершат разработку проектно-сметной документации. Затем ее изучат эксперты из Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства.