80% мусорных полигонов не соответствуют экологическим нормам в Казахстане
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Только 20 процентов от количества полигонов ТБО в Казахстане соответствуют экологическим и санитарным нормам, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в СЦК сообщил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.
"В 2023 году по республике количество полигонов ТБО составило 3016 единиц. Из них, к сожалению, соответствуют экологическим и санитарным нормам – 624 (20,6 процентов)", - сказал министр.
По его словам, совместно с акиматами и центральными госорганами прорабатывается механизм по оформлению действующих полигонов ТБО в малых и отдаленных населенных пунктах. Обсуждаются обязательные минимальные экологические, санитарно-эпидемиологические и строительные требования к данным местам.
Министр также подчеркнул, что у акиматов есть необходимая компетенция для развития инфраструктуры в данной сфере, в частности на предоставление земельных участков, подключение инфраструктуры.
"В целях качественного планирования развития отрасли акиматами разрабатываются программы по управлению коммунальными отходами согласно требованиям экологического законодательства. Данная программа должна быть разработана с учетом территориальных проблем и особенностей и должна учитывать всю систему управления отходами в конкретном регионе. Это позволит привлекать на системной основе инвесторов", - также добавил министр.
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