80-летний житель Темиртау готовится к ЧМ по пауэрлифтингу

Фото: 24.kz

80-летний Айтжан Искаков начал усиленные тренировки к чемпионату мира по пауэрлифтингу. Житель Темиртау – действующий чемпион среди ветеранов, и не намерен уступать свой титул в предстоящем турнире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В тренажерный зал Айтжан Искаков приходит почти ежедневно.

"В юности я был совсем слабым. В армии после первого марш-броска, я просто упал и не мог встать. Тогда про себя подумал, ну что ж я за мужик такой. Было очень стыдно. Но хорошо, что с нами служил Женя. Он был мастером спорта по тяжелой атлетике, и он взялся меня тренировать", - говорит житель Темиртау.

После армии, вспоминает спортсмен, он не выпускал штангу из рук, стал мастером спорта по тяжелой атлетике. Дальше – семья и работа. В железнодорожном цехе металлургического комбината устаешь и без тренировок, говорит аксакал. В спортзал вернулся после 30-тилетнего перерыва – в свои 66.

Айтжан Искаков сегодня многократный чемпион Казахстана и Азии, абсолютный чемпион и двукратный рекордсмен мира среди ветеранов. Особая гордость непревзойденное достижение в упражнении "приседание со штангой на спине" – 180 кг.

Сейчас, помимо подготовки к своим соревнованиям, чемпион помогает тренироваться начинающим спортсменам. А заодно учит их играть на домбре.