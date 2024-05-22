80 домов построит пострадавшим от паводка в Кульсары фонд "Қазақстан халқына"

Общественный фонд “Қазақстан халқына” и акимат Атырауской области подписали меморандум о строительстве 80 жилых домов по типовому проекту в микрорайоне “Болашак” города Кульсары, передаёт BaigeNews.kz.

В документе определены основные принципы сотрудничества и взаимодействия для достижения благотворительной цели и оказания помощи пострадавшим от паводка гражданам.

Местные исполнительные органы обеспечивают выделение земельных участков, где нет угрозы подтопления, подготовку инженерно-коммуникационной инфраструктуры, документационное сопровождение строительных работ.

Планируемый срок завершения строительства - до 1 сентября.

Попечительский совет фонда утвердил решение о выделении 10 миллиардов тенге для возведения жилья в регионах, пострадавших от паводков. Дополнительно на эти цели будут направлены пожертвования, собранные в период с 1 апреля по 31 мая.

По состоянию на 22 мая, от частных лиц, компаний и организаций на счета ОФ "Қазақстан халқына" поступило 6,4 миллиарда тенге.