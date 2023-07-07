80 человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в Милане

Фото: Antonio Calanni/Copyright 2023 The AP

По меньшей мере шесть человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Милане. Более 80 пострадали, состояние двоих оценивается врачами как тяжёлое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Огонь вспыхнул ночью в здании постройки 1920-х годов. Там находились 160 человек — престарелые и медицинский персонал.

"Пожар вспыхнул в комнате, где жили две престарелые женщины. Они, к сожалению, погибли. Мои коллеги из следственного отдела уже выясняют, что именно стало причиной. К сожалению, во время пожара, как это обычно бывает, образовалось большое количество едкого дыма, который заполнил весь этаж, где размещались пожилые люди",— рассказал пожарный Джанни Кардинале.

Причину трагедии следователи пока не выяснили, но версию поджога по предварительным данным исключили.

Несколько десятков обитателей сгоревшего приюта временно размещают по другим домам престарелых в Милане и его окрестностях.