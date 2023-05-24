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pixabay Сегодня, 01:13
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Сегодня, 01:13
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Фото: pixabay

8-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Актобе

В Актобе под колесами машины погиб несовершеннолетний, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

"22 мая в пригородном поселке "Жана Коныс" водитель автомобиля "Хонда" на пешеходном переходе наехал на 8-летнего мальчика", - рассказал и.о. начальника УМПС ДП Актюбинской области Айдос Кулжанов.

Полицейские призывают водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать правила.

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Сегодня, 01:13
106
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